Tennis, spiaggia incandescente: curve e bikini mix esplosivo

Tennis, la bella giocatrice ha mandato in fiamme la spiaggia sfoggiando le sue incredibili curve in un bikini che le calza veramente a pennello.

Dopo essere stata sconfitta dalla sua rivale e aver abbandonato gli Open di Francia, la splendida tennista si è goduta qualche giorno di vacanza a sud del Paese. Ed è qui che ha incantato tutti sfoderando un bikini da urlo e mettendo in bella mostra le sue fantastiche curve. Le sue foto hanno scatenato l’entusiasmo del web finendo con l’essere sommerse dai commenti e dai like dei follower.

Nata in Russia nel 1991, nel corso della sua carriera si è aggiudicata la vittoria di diversi titoli collezionando una serie di trionfi importanti, grazie ai quali ha potuto raggiugere una popolarità notevole. La passione per lo sport, per lei, è una questione di famiglia: i suoi nonni sono stati giocatori di basket, il padre è un ex canoista, mentre la madre ha avuto una carriera di nuotatrice.

Anastasia Pavlyuchenkova è stata allenata dal padre e dal fratello ed ha dimostrato di avere un grandissimo talento fin da giovanissima. Prima di debuttare come professionista, ha trionfato all’Australian Open junior e allo US Open del 2006, laureandosi campionessa mondiale under 18 nello stesso anno. Grazie alle sue vittorie si è guadagnata la possibilità di gareggiare ai tornei ITF e WTA.

Tennis, Anastasia Pavlyuchenkova conquista la Francia con i suoi scatti in costume

I suoi successi l’hanno portata a classificarsi all’11esimo posto della classifica mondiale nel 2021. L’anno seguente non è stato semplice per la campionessa: un infortunio al ginocchio sinistro l’ha costretta a prendersi una pausa dalle competizioni e la sua posizione è precipitata drasticamente fino alla sua uscita dalla top 200. Ma ora che il peggio è passato, è più agguerrita che mai e attualmente si trova al 115esimo posto del ranking.

Negli scorsi giorni Anastasia è partita alla volta di Parigi, dove si sono tenuti i prestigiosi Open di Francia. La tennista è arrivata ai quarti di finale, prima di essere battuta dalla rivale ceca Karolina Muchová. Tuttavia la sconfitta non le ha tolto l’entusiasmo e, una volta conclusa la sua partecipazione, si è concessa un soggiorno all’insegna del relax al mare.

La giocatrice tiene sempre i suoi follower aggiornati e, anche in vacanza, li ha deliziati con le sue foto. Lo scatto che vi proponiamo la mostra in spiaggia, girata di spalle, mentre sfoggia il suo bel fisico. I fan non si sono certamente lasciati sfuggire lo scatto: sebbene il suo volto sia nascosto, il lato B della giocatrice ha incantato tutti. Gli utenti non si sono sprecati con i complimenti, riempendo il post di complimenti per la sua ottima forma.