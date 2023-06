Scippo all’Inter, l’indiscrezione: “Pronta offerta da 60 milioni”

Con un’offerta da 60 milioni un top club sarebbe pronto a togliere un totolarissimo all’Inter di Simone Inzaghi.

Steven Zhang ha promesso ai tifosi nerazzurri che non venderà alcun titolare, ma una super offerta da 60 milioni potrebbe obbligare l’Inter alla cessione di uno dei giocatori più rappresentativi della stagione.

Ne ha parlato il giornalista Gian Luca Rossi in diretta su Calciomercato.it in onda sul canale Twitch TV Play. Il cronista crede che l’offertona sia prossima e che Marotta sia ovviamente costretto ad accettare. Prima di parlare di questo, Rossi ha voluto però ricordare il presidente Silvio Berlusconi.

“Un uomo che ha segnato la storia di questo Paese“, ha esordito il giornalista. “Ci sono tanti aneddoti, dal tentativo di comprare l’Inter, confermato da più parti, alla rivalità con Pellegrini… Ma il Milan ha avuto la fortuna di averlo come presidente. Le mie sentitissime condoglianza alla famiglia, mi sembra corretto comportarsi così”.

“Io ero tra quelli che dicevano che avremmo preso un’imbarcata“, ha detto poi Rossi riguardo alla finale di Champions. “Nel 2010 non avevo alcun dubbio, qua mi sono creato un giro turistico perché mi mancavano Kosovo e Macedonia del Nord, così che non mi restasse solo la finale. Tutti abbiamo perso delle finali, penso che abbiamo fatto il possibile, ma c’è mancato un po’ di sangue freddo. È venuto il braccino negli uomini migliori, Lautaro e Calhanoglu. Questa sconfitta ci insegnerà a essere più pronti, se mai ci arriveremo, perché quest’anno né Inter né Milan erano tra le prime quattro“.

“Vedere Haaland e Guardiola difendere alla Mazzone, tutto sommato non è stato male. Sono molto sereno, onestamente non ci credevo come a Madrid”, ha concluso l’intervistato.

Inter, l’addio di Onana è vicino: “Offerta da 60 milioni”

Il giornalista ha poi rivelato un’importante retroscena che riguarda il futuro di Onana. Rossi dice di aver, incontrato Jordi Pascual, il responsabile della comunicazione di Onana, il quale ha parlato di un’offerta in arrivo. “Fra una settimana portano all’Inter un’offerta del Chelsea di 60 milioni. Non ho capito se sterline o euro. Se sono veri, posso dire che questa è stata l’ultima partita di Onana“.

Poi un commento su Dzeko. “O accetta 3,5 come Giroud per un anno, o va al Fenerbahce. Fossi in Dzeko resterei un altro anno anche a queste cifre. Dico a Dzeko di guardare Hakimi che vuole tornare, solo che guadagna 10 milioni”.

Invece per Lukaku dipende molto dallo stesso giocatore. “Dovrebbe riuscire a tornare gratis e a ridursi l’ingaggio, cosa a cui non credo, altrimenti torna al Chelsea. Ma non credevo neanche che lo scorso anno potesse tornare, lui ha l’avvocato Ledure che riesce a fare miracoli. Quest’anno al netto con 8,5 è stato il calciatore più pagato del campionato”.