Paula Badosa, il balletto sexy impazza sui social: curve e reggaeton

Paula Badosa scatenata come non mai: il filmato del suo sensualissimo balletto fa il giro dei social network.

E chi li ferma più, ora che sono usciti allo scoperto? Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas non si sono limitati ad ufficializzare la propria relazione sui social network per poi eclissarsi senza fare troppo rumore. Macché. Sono talmente scatenati che pare quasi di essere i terzi incomodi, in questa storia d’amore appena nata.

Sbagliava chi credeva che si trattasse di una trovata pubblicitaria funzionale al lancio della seconda parte della docuserie Netflix dedicata al tennis, Break Point. Tra il greco e la spagnola c’è una sintonia pazzesca e lo si evince chiaramente dai numerosissimi contenuti che i due tennisti hanno iniziato a postare da quando sono usciti ufficialmente allo scoperto. Provate a dargli un’occhiata: vi renderete conto, in men che non si dica, di quanto grande e incontenibile sia la passione che, da un giorno all’altro (o forse no), li ha travolti. E quanto si divertano insieme, come se non bastasse.

Tsitsipas sembrava così serioso e sulle sue che è davvero un piacere vederlo, invece, in questa nuova veste, molto più social e molto più rilassato di quanto non sia mai stato. Stessa cosa per la Badosa: nei suoi occhi c’è una luce nuova e sembra proprio che questo amore le stia facendo un gran bene. Bella lo è sempre stata, ma questa felicità ritrovata le dona talmente tanto che negli ultimi contenuti comparsi sui social è davvero irresistibile.

Tutti pazzi per Paula Badosa. E Tsitsipas dà il suo contributo

Insieme stanno facendo di tutto un po’, i due big del tour. Dalle acconciature alla ginnastica in piscina, passando per le romantiche cene a lume di candela e le fughe d’amore a Dubai, stentano a separarsi.

Ed erano insieme anche ieri quando, ligi al dovere, si sono recati in palestra per un’intensa sessione di allenamento. Paula si stava sgranchendo i muscoli delle gambe a bordo della cyclette quando Stefanos, incantato da lei e dalla sua grazia, ha ben pensato di filmarla in un momento molto particolare. La Badosa si stava scatenando, letteralmente, a ritmo si reggaeton. Tant’è che, tra una pedalata e l’altra, ha improvvisato anche un sensualissimo balletto su due ruote.

Tsitsipas l’ha ripreso per svariati secondi e ha poi condiviso il video sui social network, in maniera che tutti sapessero quanto sexy ed energica fosse la sua nuova fiamma. E se il suo obiettivo era quello di mostrarci la sua bellezza, beh, non si può certo dire che non ci sia riuscito.