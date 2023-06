Gratta e vinci, 500mila euro con un biglietto da 5: rimandata in matematica

Gratta e vinci, ecco cosa è successo in una tabaccheria a Santa Maria Capua Vetere: l’abbaglio e poi la delusione.

Quando, con la sua monetina, ha iniziato a grattare la patina argentata che ricopre simboli e numeri, ha creduto di toccare il cielo con un dito. Non avrebbe mai osato immaginare che quel Gratta e vinci potesse cambiarle la vita. E, fosse anche solo per una manciata di secondi, si è quindi illusa che stesse realmente accadendo.

La donna in questione aveva deciso di sfidare la fortuna e si era quindi recata, piena di speranze, presso il Tabacchi Espresso d’Italia a Santa Maria Capua Vetere, in via Galatina. Aveva passato in rassegna i tagliandi esposti e aveva deciso di investire 5 euro nell’acquisto di uno della serie News Tutto x Tutto. Dopodiché, armata di moneta e di fiducia, aveva iniziato a raschiare il suo bel biglietto. Resasi conto che c’era corrispondenza tra uno dei numeri “emersi” da sotto la patina e uno di quelli inseriti nella lista dei vincenti, ha capito di essersi assicurata anche la giocata con il moltiplicatore. E ha trovato, udite udite, il simbolo X100.

A quel punto ha pensato che fosse fatta e che, in virtù di quel bonus, avrebbe vinto una cifra importante. Che la somma dei premi corrispondenti, moltiplicata per quel valore, le avrebbe dato diritto ad un bel po’ di denaro. Peccato solo che abbia preso un granchio e che non se ne sia accorta neanche subito, in preda com’era all’eccitazione e alla felicità derivanti dalla certezza di aver sbancato al Gratta e vinci.

Gratta e vinci, galeotto fu il moltiplicatore: quegli zero di troppo

La donna che ha tentato il tutto per tutto in provincia di Caserta non ha pensato, lì per lì, che in virtù dei simboli fino a quel momento scovati avrebbe avuto diritto all’irrisoria cifra di 5 euro. Non ha realizzato dunque che, per quanto alto potesse essere il valore del moltiplicatore, non avrebbe messo le mani su un cifra significativa.

Vuoi per l’esaltazione del momento, vuoi per sbadataggine, ha creduto lì per lì di aver vinto 500mila euro e non, com’era in realtà, “solo” 500. “La delusione della signora è stata evidente – ha commentato ad Agimeg il titolare del bar tabacchi a Santa Maria Capua Vetere – Solitamente con quel moltiplicatore si vincono cifre davvero importanti, ma purtroppo non è stato questo il caso. È dispiaciuto anche a noi perché essendo una cliente abituale ci avrebbe fatto davvero piacere che riuscisse a vincere una cifra più importante”.

“Nella nostra attività – ha spiegato ancora il titolare – in passato sono state centrate delle vincite di rilievo. Infatti, qualche tempo fa un cliente fortunato ha vinto 10mila euro grazie al tagliando Il Miliardario”. La donna del News Tutto per Tutto non ha però avuto, evidentemente, la stessa fortuna. Se solo avesse saputo che bastava un’app per controllare il codice a barre e la vincita, si sarebbe almeno risparmiata la delusione.