Gratta e Vinci, una corona da 2 milioni: qual è il tagliando che fa sognare gli italiani

Gratta e Vinci, il Re questa volta è davvero vincente: lo straordinari colpo regala la bellezza di 2 milioni di euro. Ecco dove è successo

Un giugno col botto per i Gratta e Vinci. Oseremmo dire quasi clamoroso per quello che sta succedendo con questi tagliandi che regalano vincite quasi ogni giorno.

Nel sesto mese dell’anno, quello che inizia a far intravedere l’estate, a Torino sono stati vinci 6 milioni di euro – la vincita più grande di sempre – con il Vinci in Grande, mentre nella provincia di Como con due tagliandi diversi sono stati piazzati 2milioni di euro. Anzi, qualcosa in più, visto che in totale i fortunati vincitori hanno portato a casa 2milioni e 45mila euro. E adesso c’è questa nuova vittoria, altrettanto importante, piazzata con il Re Vincente, con un’altra regione baciata alla fortuna, quella emiliana, visto che i 2 milioni di euro sono stati centrati nella tabaccheria edicola di via Garibaldi, gestita da Giancarlo Addonizio, così come riporta Agimeg, a Rolo, a Reggio Emilia.

Gratta e Vinci, il messaggio del vincitore

La tabaccheria in questione non sapeva della vincita, almeno inizialmente, fino a quando non ha ricevuto una lettera con all’interno una fotocopia del tagliando vincente con una lettera di ringraziamento. Normale pensare che, nel momento in cui il giocatore incasserà i 2 milioni di euro o poco meno visto che verranno tassati, si ricorderà anche con un piccolo regalo con chi gli ha venduto quel biglietto che gli ha cambiato la vita.

Non c’è nessun indizio, infine, su chi possa essere il vincitore di questa enorme somma. Infatti quella è una zona di passaggio e quindi potrebbe essere stato chiunque a comprare il tagliando vincere. Che si chiama il “Re Vincente” quindi si poteva anche immaginare che prima o poi sarebbe esploso con una somma di questa imponenza. Somma che cambia davvero tutto quello che avevi immaginato per la tua vita.