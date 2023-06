Camila Giorgi, il selfie a sorpresa spiazza i fan: doppio regalo su Instagram

Camila Giorgi, il selfie inaspettato coglie di sorpresa i fan della tennista marchigiana: l’annuncio è nella foto.

Era il 31 maggio scorso, quando Camila Giorgi lasciava il campo in terra rossa di Parigi dopo aver disputato appena un set. Non era nelle condizioni, con il ginocchio dolorante, di affrontare un’avversaria ostica come Jessica Pegula, che in una situazione normale avrebbe potuto potenzialmente essere alla sua portata.

Nella conferenza stampa che aveva fatto seguito alla partita aveva evidenziato, poi, la necessità di fermarsi per un po’. Di recuperare e di dare al suo corpo il tempo di rimettersi in sesto. Avevamo quindi temuto, in un primo momento, che questo problema potesse costringerla a saltare in toto la stagione sull’erba, che con il Roland Garros ormai archiviato è finalmente pronta ad entrare nel vivo e ad animare l’estate dei tennissofili. Ecco perché la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e perché la sorpresa della tennista marchigiana è stata ancor più inaspettata, nonché gradita, del previsto.

Camila Giorgi è nel Regno Unito già da qualche giorno e parteciperà ad un torneo che le sta molto a cuore: il Wta 250 di Nottingham. Scenderà in campo proprio oggi e lo farà contro la statunitense Madison Brengle. Dopodiché, qualora il ginocchio non dovesse fare le bizze e tutto filasse per il verso giusto, potrà continuare a navigare a vele spiegate verso la vittoria, si spera, di questa competizione sull’erba. Fermo restando che la presenza di Maria Sakkari, testa di serie numero 1, unita a quella della campionessa uscente Beatriz Haddad Maia, complicherà e non poco il cammino di tutte le tenniste in gara nelle Midlands inglesi.

Camila Giorgi, sorpresa inaspettata: l’annuncio è nella foto

La presenza dell’ex numero 1 d’Italia a Nottingham, dicevamo, non era per nulla scontata. Scoprire che ci sarebbe stata è dunque stato sorprendente, soprattutto per il modo in cui la bella tennista azzurra ha deciso di farlo sapere ai suoi sempre più numerosi sostenitori.

Di punto in bianco, qualche ora fa, la Giorgi ha postato uno dei suoi proverbiali selfie localizzandosi, per l’appunto, a Nottingham. Benché l’immagine fosse assolutamente degna di nota, quel piccolo dettaglio non è stavolta passato inosservato. I fan hanno dunque dovuto dividersi tra la gioia di sapere che era già pronta a tornare in campo e la sorpresa derivante dalla bellezza di quella foto.

Camila sfoggia, nel selfie in questione, un completo sportivo strettissimo. Niente shorts inguinali, stavolta, ma un pantaloncino modello ciclista che le sta, comunque, divinamente bene, perché attillato quanto basta per mettere in risalto il suo fisico spaziale.