Brengle-Giorgi, Wta Nottingham: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Brengle-Giorgi è un match valido per il primo turno del torneo Wta 250 di Nottingham: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Camila Giorgi è l’unica tennista italiana a comparire nel tabellone principale del Rothesay Open, il primo torneo della stagione su erba – insieme a quello di s-Hertogenbosch – del circuito Wta. La veterana azzurra non ci arriva certo nelle migliori condizioni, al punto che la sua presenza è rimasta in dubbio fino all’ultimo.

La giocatrice di origine marchigiana sta facendo i conti con un fastidioso problema al ginocchio che le ha impedito di proseguire il suo percorso nell’ultima edizione del Roland Garros. Dopo l’esordio vincente nella sfida con la francese Cornet, battuta 6-3 6-4 all’esordio, a Parigi è stata costretta ad alzare bandiera bianca prima del previsto nel secondo turno, durante il match con la top 3 Jessica Pegula. Terminato il primo set, la Giorgi, sopraffatta dal forte dolore, ha deciso di dire basta, comunicando al giudice di sedia la volontà di ritirarsi. Solamente cinque le partite disputate dalla 31enne maceratese nella stagione sulla terra rossa. Il bilancio è di tre vittorie e tre sconfitte, anche se contro l’egiziana Sherif, a Madrid, si era nuovamente ritirata, sempre per lo stesso problema.

Come ha ribadito in una delle ultime interviste, per adesso non pensa all’operazione. C’è da capire però in che condizioni arriva a Nottingham ma soprattutto se questi 12 giorni di riposo siano serviti a ricaricare le pile.

In Inghilterra, intanto, partirà come settima testa di serie: all’esordio c’è la statunitense Madison Brengle, numero 113 al mondo. Si tratta di un’altra giocatrice esperta – è nata nel 1990 ed ha un anno e mezzo in più della Giorgi – che l’italiana ha già affrontato diverse volte in passato. Quattro i precedenti tra le due: tre successi per la tennista originaria di Macerata e uno per l’americana. L’ultimo testa a testa, tuttavia, risale all’edizione 2018 di Wimbledon, con l’azzurra che ebbe la meglio in due set. La Brengle invece l’ha spuntata a Miami 2016. L’americana ha disputato solo una partita a livello Atp nell’ultima stagione sulla terra: al Roland Garros ha perso nettamente contro la Sherif al primo turno.

Dove vedere Brengle-Giorgi in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Wta 250 di Nottingham tra Madison Brengle e Camila Giorgi sarà trasmesso lunedì 12 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida Brengle-Giorgi anche in diretta streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 15:45.

Brengle-Giorgi: il pronostico

La Giorgi sull’erba ci sa fare ed è per questo che ha deciso di non mancare al torneo di Nottingham, posticipando l’operazione al menisco. La Brengle non è da sottovalutare ma, nel complesso, si tratta di una giocatrice alla portata dell’azzurra. L’unica incognita, ovviamente, riguarda la tenuta fisica della marchigiana. A meno di forfait dell’ultimo minuto, la Giorgi dovrebbe prevalere in due set sulla statunitense.