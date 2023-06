Badosa e Tsitsipas, la confessione piccante di Paula

Badosa e Tsitsipas sono ormai usciti allo scoperto. Nel frattempo, la confessione piccante della tennista viaggia sui social.

Non sappiamo bene come siano andate le cose. Di certo sono stati bravissimi, Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, a non fare trapelare nulla. Ad evitare che gossip e paparazzi si insinuassero fra loro e che la relazione appena nata diventasse di dominio pubblico prima ancora di essere certi dei propri sentimenti.

Ora che sono usciti allo scoperto, però, la loro storia d’amore è ufficialmente di dominio pubblico. Ciò non toglie, in ogni caso, che vederli insieme abbia lasciato di stucco un po’ tutti. Non perché non stiano bene, anzi. Una coppia così bella e fresca ci voleva proprio, per movimentare un po’ le dinamiche del tour e animare il gossip da spogliatoio. Solo che erano tutti convinti, perché d’altronde era stata la diretta interessata a far pensare che fosse così, che la bella spagnola stesse ancora con il modello cubano Juan Betancourt.

Era da settimane che si vociferava di una frattura fra i due, ma la tennista nata a New York aveva categoricamente smentito le voci. Lo aveva fatto addirittura in diretta tv, quando era stata invitata dal suo ex fidanzato, il presentatore David Broncano, nel salotto della trasmissione La Resistencia. “Dovreste informarvi meglio quando fate i vostri scoop – aveva detto Paula, in riferimento ai rumors e alla presunta fine della sua love story con Juan – Sei donna e ti giudicheranno sempre: se vinci o perdi è colpa della tua relazione. Devi abituarti e andare oltre i commenti”. Una smentita in perfetto stile Ilary Blasi a Verissimo, insomma, che da Silvia Toffanin si era affannata a smontare le tesi sulla fine del matrimonio con Totti per poi annunciare, qualche tempo dopo, la separazione.

Badosa, la preparazione atletica si fa sotto le lenzuola

La Badosa, in quell’occasione, si era addirittura spinta oltre. Si era cioè lasciata andare, come certamente ricorderanno i suoi fan, ad una confessione piuttosto piccante che aveva fatto, per ovvie ragioni, il giro del web.

Quando le era stato chiesto qualche dettaglio in più a proposito della sua vita privata e dell’intimità con Betancourt – il suo ex le aveva domandato, punzecchiandola, quanti rapporti avessero consumato nell’ultima settimana – non si era fatta scrupoli a rispondere. “Il sesso? Sono ben messa da questo punto di vista – così aveva risposto la tennista iberica, in maniera piuttosto disinvolta – Mi aiuta anche nella preparazione atletica, nel cardiofitness…”. Ecco qui: i fan avranno un motivo in più, adesso, per “invidiare” il fortunatissimo Tsitsipas.