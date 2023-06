Amazon, se hai Prime è gratis: il regalo che non ti aspetti

Amazon, questa sì che è una bella novità: ecco di quale servizio potrai usufruire se hai l’abbonamento a Prime.

Quello di Amazon è, per ovvie ragioni, un mondo in continua evoluzione. La squadra di Jeff Bezos lavora senza sosta, infatti, per offrire servizi sempre più adatti alle esigenze di chi fa shopping online e si affida al colosso statunitense per soddisfare ogni suo piccolo desiderio. E per assicurarsi, perché no, un’esperienza d’acquisto a cinque stelle.

Ed è proprio in un’ottica di costante rinnovamento che il gigantesco e-commerce sarebbe in procinto di proporre ai propri clienti più fidati un servizio tutto nuovo. Sarebbe il primo nel suo genere e non osiamo immaginare, di conseguenza, quanto successo potrebbe riscuotere se davvero l’idea dovesse, come pensiamo, concretizzarsi. Potrebbe volerci comunque un po’ di tempo, sempre ammesso che vada in porto e che nessuno remi contro, perché se ne raccolgano i frutti e tutti possano iniziare a fruirne.

Le trattative sono appena iniziate e l’accordo, dunque, non è ancora stato formalizzato. Vi basti però sapere, per il momento, che Amazon sta cercando di raggiungere l’intesa con i principali operatori di telefonia statunitensi per offrire ai propri abbonati una possibilità assolutamente straordinaria ed irripetibile.

Amazon, presto sarà incluso nel tuo abbonamento Prime

L’idea del colosso di Bezos sarebbe, in sostanza, quella di proporre a quanti abbiano sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime un servizio cellulare. Gratis, nella migliore delle ipotesi, o comunque a prezzo contenuto, nel caso in cui gli operatori e l’e-commerce dovessero faticare a trovare la quadra.

Cosa che, a quanto pare, si sta purtroppo verificando. Le trattative sono iniziate un paio di mesi fa e hanno interessato, in particolar modo, AT&T, Verizon, T-Mobile e anche Dish Network. Secondo la maggior parte dei media statunitensi, il servizio cellulare potrebbe essere incluso nel prezzo che gli utenti corrispondono alla multinazionale a titolo di rinnovo dell’abbonamento ad Amazon Prime. Secondo altri, invece, è più probabile che il colosso vari un piano base ad un prezzo accessibile, che non superi, in nessun caso, la cifra di 10 dollari. Questo, insomma, è ancora tutto da capire.

Qualunque siano le condizioni del nuovo servizio, sta di fatto che certamente sarà esteso agli altri Paesi in men che non si dica, qualora negli Stati Uniti dovesse effettivamente andare in porto. Tenetevi pronti, allora. Se siete pazzi di Amazon, è molto probabile che anche voi potrete usufruire del suo piano cellulare non appena sbarcherà – si spera – in Italia.