Tennis, curve che passione: scacco matto col bikini

Tennis, il suo fascino l’ha portata ad affermarsi come la giocatrice più bella in assoluto: con le sue meravigliose curve riesce sempre a stregare tutti.

In passato si era già fatta notare per la sua bellezza fuori dal comune attirando l’attenzione della giuria di Miss Italia. Recentemente si è guadagnata il riconoscimento di tennista più bella in assoluto, sbaragliando la concorrenza di giocatrici famose per il loro fascino come Camila Giorgi. Con l’ultima foto apparsa sul suo profilo Instagram, ha fatto ufficialmente “scatto matto” al web lasciando tutti senza parole.

Il suo charme non è mai passato inosservato: la splendida Susanna Giovanardi ha fatto perdere la testa a tantissimi tifosi e utenti che, ormai, la seguono ogni giorno sui social con dedizione. La giovane atleta non ha mai nascosto la sua passione per il mondo della moda e della fotografia, cimentandosi sia nella carriera di tennista che in quella di modella.

Il suo primo amore è stato lo sport. All’età di 5 anni ha iniziato a praticare la disciplina seguendo le orme della madre (maestra di tennis e insegnante di educazione fisica) e, crescendo, ha approfondito le sue conoscenze laureandosi presso la facoltà di Scienze Motorie. Nel frattempo, la bella giocatrice si è lanciata nel settore della moda riscuotendo una certa popolarità con la sua partecipazione a Miss Italia.

Tennis, Susanna Giovanardi lascia tutti a bocca aperta in bikini

Alta, formosa, dotata di una bellezza sopraffina e di un fisico avvenente, Susanna non ci ha ha messo tanto ad attirare le simpatie della giuria, venendo addirittura paragonata alla leggendaria Sofia Loren. Non si sarà aggiudicata la vittoria del concorso di bellezza, ma si è sicuramente contraddistinta sia per il suo fascino che per la sua determinazione, ottenendo molti consensi.

Oggi continua a portare avanti le sue passioni, con ottimi risultati. Mentre è impegnata tra allenamenti e match – con il sogno di entrare in cima alla classifica del ranking mondiale – si dedica a servizi fotografici e campagne pubblicitarie lasciando ogni volta il pubblico di stucco. Solamente negli scorsi giorni ha scatenato le reazioni dei fan con la foto sovrastante, in cui è possibile vederla mentre sfoggia un fantastico bikini blu e bianco.

Il costume le calza a pennello e mette in risalto le sue curve strepitose. Nello scatto Susanna è meravigliosa come sempre e possiamo dire che merita sicuramente il titolo di tennista più bella. Il post è stato sommerso dai like e dai commenti dei suoi fan, che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi per il suo fascino e la sua classe.