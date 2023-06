Tennis, la gonna a sirena ipnotizza il web: scolpito è dire poco

Tennis, un look che non lascia il benché minimo spazio all’immaginazione: con quella gonna ha fatto ace ancora una volta.

Certe bellezze non passano mai di moda. Men che meno quella di Melissa Satta. Il pubblico italiano la segue da quando era una velina e la sua popolarità, nonostante i tempi di Striscia la notizia siano così lontani, non ha mai accennato a diminuire. Anzi, semmai è addirittura cresciuta, negli anni.

Si è sempre messa in gioco, la showgirl nata a Boston. E lo ha fatto anche qualche giorno fa, quando dallo studio di quella che è ormai un po’ la sua casa, vale a dire Goal Deejay, si è spostata in quello del nuovo show della domenica sera firmato Gialappa’s Band. Autoironica e divertente, spigliata ed incantevole, in quell’occasione ha dimostrato ancora una volta si essere adatta ai contesti più svariati. Nonché di saper glissare benissimo le domande a proposito della sua relazione con il tennista romano Matteo Berrettini.

I due innamorati non si nascondono più, ma lei, pur essendo un tipo super social, ha ampiamente dimostrato di rispettare la scelta del campione capitolino di tennis di non esporsi in maniera eccessiva. Qualche selfie di coppia, o foto di red carpet calcati insieme, di tanto in tanto compare sui social, ma la verità è che il tennista e la showgirl sono bene attenti a non dare in pasto troppi dettagli della loro relazione al popolo del web.

Tennis, che fisico Melissa Satta: quella gonna è illegale

Ciò nonostante, è stato proprio lui, qualche ora fa, a postare tramite stories una foto che lo ritrae in compagnia della sua bellissima fidanzata dal fascino mediterraneo. “Sempre”, c’era scritto in calce allo scatto, pubblicato mentre si dirigeva alla volta di Stoccarda per il primo torneo sull’erba dopo due mesi di stop.

Un gesto carino e super romantico che Melissa ha apprezzato e a sua volta ricondiviso. Peccato solo che, nel frattempo, un’altra foto nel frattempo calamitava l’attenzione degli utenti di Instagram e rubava la scena, dunque, a questa immagine di coppia.

Ha fatto il giro del web, infatti, quella in cui la Satta compare, in tutto il suo splendore, con indosso un outfit di quelli che non lasciano spazio all’immaginazione. La showgirl si trovava ad un evento e aveva sfoggiato, per l’occasione, un look mozzafiato. Il punto focale era senza ombra di dubbio la gonna a sirena, stretta quanto basta, che fasciava in maniera deliziosa il suo scolpitissimo lato B. Una foto da migliaia di like che, di certo, avrà infranto parecchi cuori.