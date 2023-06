Mourinho ancora a Roma: “Rinnovo in arrivo”

José Mourinho ha già assicurato i tifosi che resterà alla Roma, e ora la dirigenza vuole offrirgli una squadra competitiva: presto potrebbe arrivare anche un rinnovo per lo Special One.

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY per parlare del futuro di Allegri e Mourihno: per entrambi si parla di riconferma, e per il portoghese starebbe anche per arrivare una proposta di rinnovo.

“Alla Juve ci sono delle valutazioni in corso“, ha esordito il giornalista. “Sono tanti i profili sotto esame, quasi tutti giovani. Qualcuno resterà: tipo Danilo, Pogba, se guarisce. Poi bisogna capire se ci sarà la coppa o no. Adesso c’è l’emergenza rinnovi e scadenze, poi si vedrà un pochino“.

“Si sta lavorando su qualche profilo, come Frattesi. E si seguono altri giocatori organici per il gioco di Allegri. La stessa idea di convincere Rabiot a restare è un segnale per la permanenza di Allegri”, ha detto Salandin, convinto che il tecnico toscano non si muoverà da Torino.

Allegri resta e Mourinho è vicino al rinnovo: “Dovrebbe esserci l’accordo per un biennale”

“Da quel che mi raccontano la firma è vicina“, ha detto il giornalista a proposito del rinnovo di Mourinho. “Anzi, c’è tutto pronto, bisogna capire i tempi in cui decideranno di annunciarla. Sia Mourinho che la proprietà della Roma si rendono conto che non si può iniziare una stagione con il tecnico in scadenza: diventerebbe un tormentone“.

“Quindi hanno deciso di lavorare al rinnovo“, ha spiegato Salandin “La fonte, che è credibile, mi dice che l’accordo dovrebbe essere biennale, per avere una prospettiva diversa di lavoro”. Il portoghese resterà dunque a Roma, come ha annunciato nei giorni scorsi. E la dirigenza giallorossa proverà ad accontentarlo sul mercato.

Dopo Ndicka e Aouar, Tiago Pinto ora sta trattando per avere Mauro Icardi, che potrebbe aver già dato l’ok al trasferimento nella Capitale, anche in prestito. Tre rinforzi che servirebbero a rendere Mourinho più sereno.

Riguardo alla Juve, il giornalista crede che Allegri sia saldo sulla panchina. “I problemi sono di Calvo, non di Allegri. Che io sappia comunque non ci sono particolari problemi, lo stesso Giuntoli su Allegri non pensa che sia improvvisamente diventato scarso. Pensate se De Laurentiis avesse dato retta ai suoi tifosi a inizio anno, i tifosi si aspettano spesso tante cose, non sempre sono giuste. La società seria non dà retta ai tifosi. Non ti piace? Non vieni“.