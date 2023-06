Gratta e Vinci, altro colpaccio con questo tagliando: lo stanno comprando tutti

Gratta e Vinci, un altro colpo grosso con questo biglietto. Ecco con quali si sono vinti 5milioni di euro a Genzano di Roma

No stop, nessuna fermata. Come un Frecciarossa qualsiasi, quello che parte da Roma per arrivare a Milano in sole tre ore. I Gratta e Vinci in questo mese di giugno continuano a regalare enormi soddisfazioni ed enormi vincite agli appassionati. E quelli che risultano vincenti alla fine sono sempre gli stessi.

In questo caso, così come svelato sempre a Agimeg, l’agenzia per il gioco in Italia, a regalare la bellezza di 5milioni di euro – che non è nemmeno la vincita più alta dopo i 6 milioni di Torino – è stato il Miliardario Maxi, quel tagliando che si compra con 20euro, e che regala appunto come premio massimo i soldi che sono stati vinci a Genzano di Roma, un paesino nei castelli della Capitale, che si vanta adesso di essere la seconda città d’Italia a portare a casa una vincita del genere. La somma è stata vinta nella tabaccheria Del Vecchio, in via Sardegna 15. Un colpaccio vero e proprio che, come vi abbiamo spiegato più volte nel corso di questi giorni, non è l’unico che sta riuscendo in Italia. Sarà l’avvicinarsi dell’estate…

Gratta e Vinci, il colpo è da 5milioni di euro

Estate o non estate qui parliamo di un altro colpo veramente importante che come detto ha regalato la bellezza di 5milioni di euro e che sono soldi, citando Maccio Capatonda. Cinque milioni di euro con l’avvicinarsi dell’estate sono un sogno per passare un viaggio incredibile, come prima cosa, e poi fare anche qualche investimento per vivere nell’agio nei giorni successivi e negli anni successivi.

Certo, fossimo nel giocatore in questione noi faremmo proprio come l’uomo di Torino che ha vinto 6milioni di euro: scomparso letteralmente dalla scena nel momento in cui ha visto che sul suo tagliando è apparsa la somma che tutti sognano di vincere. Un qualcosa di mai visto prima d’ora, un qualcosa che tutti noi, davvero, o almeno chi ogni tanto compra un Gratta e Vinci, immagina di vedere.