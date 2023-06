Ziliacus fa sul serio con Zhang per l’Inter: “Mi sono informato”

Il miliardario finlandese Thomas Zilliacus continua a lanciare messaggi criptici a proposito di un suo possibile imminente approccio per acquistare l’Inter da Zhang. Cosa c’è di vero?

Ex dirigente e capo marketing di Nokia, Zilliacus si è creato le proprie società di telecomunicazioni a Singapore, e gestisce oggi varie attività dal valore complessivo di tre miliardi di euro. In passato ha provato a inserirsi nella trattativa per acquistare il Manchester United, e ora, da un po’ di giorni, sta rilasciando dichiarazioni che esprimono interesse nei confronti dell’Inter.

Ne ha parlato a calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, il giornalista Fabrizio Biasin, concentrandosi però prima sul tema principale, ovvero la finale di Champions tra Inter e Manchester City, che si giocherà sabato sera a Istanbul. “Potrebbe esserci una sorpresa davanti“, ha detto il giornalista a proposito della formazione nerazzurra, “ma per un motivo non scaramantico ma di carattere tecnico penso che si possa partire con Dzeko“.

“Con lui titolare l’Inter perde raramente“, ha continuato Biasin. “Perché Dzeko ha tecnicamente pochissimi rivali, se uno ragiona sul piano tattico. Il bosniaco può essere utile con l’Inter che all’inizio dovrà resistere e tenere botta. Poi Lukaku può scatenarsi sul finale, come arma segreta. Poi magari Simone Inzaghi potrebbe sorprenderci”.

Zilliacus interessato all’Inter: cosa c’è di vero?

“L’inizio di quest’anno è stato che mentre all’esterno si provava a fare un po’ di confusione a livello mediatico su quello che stava accadendo, il gruppo squadra, a differenza di altri casi, è rimasto compatto. I calciatori dell’Inter non hanno mai fatto tragedie“, ha commentato Biasin.

“Nei momenti più difficili la barca è andata avanti. Nel momento più duro della stagione l’Inter ha trovato il top della condizione atletica e mentale, cosa a cui non siamo abituati perché spesso con le difficoltà al centro dell’anno si butta tutto in vacca; invece, la squadra ha dimostrato grande maturità, a partire da chi la guida”.

“A due giorni dalla finale di Champions fatico a parlare del discorso cessione dell’Inter“, ha poi dichiarato l’intervistato a proposito della questione Zilliacus. “Sì, è tutto importante ci mancherebbe altro. Anche io mi sono informato su Ziliacus ed è vero che a monte la famiglia Zhang sta cercando un aiuto o potrebbe vendere davanti a un’offerta importante, ma non credo sarà immediato, ci vorrà qualche mese. A prescindere poi in questo momento bisogna pensare soprattutto al campo, però poi se un giornalista ha una fonte è giusto che faccia le sue notizie”.