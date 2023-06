Superenalotto, estrazione speciale al venerdì: provvedimento già in vigore

Superenalotto, estrazione speciale al venerdì: il provvedimento ufficiale è già in vigore. Ecco il motivo e tutte le cifre in questione

Un’estrazione speciale del Superenalotto il venerdì, per cercare di aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Questo – secondo quanto riportato da Agimeg – è quanto si legge nella relazione tecnica al decreto alluvioni per un totale di quarantacinque milioni di euro di maggiori incassi fiscali nel 2023.

“La partenza delle estrazioni speciali per Lotto e SuperEnalotto potrebbe avvenire già il prossimo 7 luglio. E da allora Lotto e SuperEnalotto avrebbero quattro estrazioni settimanali, arrivando fino ad un massimo di 26 estrazioni settimanali aggiuntive per ciascun gioco. Questa è la decisione presa, quindi attenzione a quello che potrebbe succedere e noi ovviamente vi aggiorneremo. Nel dettaglio, comunque, si legge in questa relazione tecnica che “i tempi tecnici di implementazione necessari per introdurre l’ulteriore giornata di estrazione del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto sono stimabili in 5 settimane, decorrenti dalla data di adozione della disposizione in esame; pertanto, qualora la disposizione sia adottata entro il 3 giugno, l’ulteriore giornata di estrazione, per entrambi i giochi, potrà essere introdotta a partire da venerdì 7 luglio”.

Superenalotto, c’è una nuova estrazione

Insomma, i giochi come aiuto, anche perché come riporta il Sole24ore in questo caso, nel 2022 ” è stato registrato un utile erariale medio di 3.816.347,66 euro per concorso. Quanto invece al gioco del Superenalotto, un utile erariale medio di a 3.993.559,68 euro per concorso”.

Il provvedimento infine è entrato ufficialmente in vigore lo scorso 2 giugno, e nel testo sono confermate le estrazioni aggiunto di Lotto e Superenalotto. Quindi, essendo tutto fatto, nel mese di luglio si potrebbe avere una quarta estrazione di questi giochi in programma il venerdì quindi, da giovedì a sabato ci potrebbero essere continue estrazioni.