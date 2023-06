Gratta e Vinci, stesso tagliando e doppia vincita maxi in pochi chilometri

Gratta e Vinci, stesso tagliando e doppia maxi vincita nello spazio di pochi chilometri. Ecco quanti soldi sono stati portati a casa e dove è successo

Triplo colpo al Gratta e Vinci. E tutti nella stessa provincia, quella di Como, che diventa quella più fortunata oltre che una delle più ricche in questo gioco. Non si può dire la più ricca, visto che a Torino è stato centrato il premio di 6 milioni di euro messo in palio dal Vinci in Grande.

La storia è raccontata dall’agenzia per il gioco Agimeg, che svela come in Lombardia nello spazio di pochissimo tempo sono state piazzate tre vincite di un importo superiore ai 2milioni di euro. Parliamo quindi di tantissimi soldi con due tagliandi diversi: il Miliardario Mega che ha un valore commerciale di 10euro, e il Nuovo20X che invece si può comprare con soli 5 euro. E andiamo a vedere, quindi, quello che è successo.

Gratta e Vinci, il colpo è doppio

Il Miliardario Mega mette in palio la bellezza, come vincita massima, di 2 milioni di euro. Ed è stata proprio questa la cifra che il fortunato, a Como, è riuscito a centrare con un biglietto di soli 10euro. Un vero e proprio colpo grosso, uno di quelli che rimangono nella storia, uno di quelli che cambiano la vita. Ma non è il solo. Come detto, sempre nella stessa provincia, sono state centrate altre due vincite che, vuoi o non vuoi, fanno sempre notizia.

Sempre con lo stesso tipo di Gratta e Vinci, ma a Rovello Porro, sono stati vinti 20.000 euro. La terza vincita riguarda sempre Como dove un tagliando ‘Nuovo 20x’ ha regalato un premio da 25.000 euro. Insomma, è un momento che sembra fortunato per i Gratta e Vinci che stanno regalando delle somme importanti a chi ci crede e a chi decide di investire qualche euro in questo gioco. Certo, come detto prima, nulla al confronto della storia di Torino, quella che ha regalato anche un piccolo giallo visto che inizialmente l’imprenditore non sapeva che il tagliando era stato venduto nella sua agenzia, e che ha lasciato di stucco un poco tutti. Ma poi contattato di nuovo ieri ha confermato il tutto. Sei milioni di euro. Davvero incredibile. Ma ve lo abbiam spiegato che quel biglietto ha delle potenzialità importanti.