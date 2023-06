Scommesse truccate, UFFICIALE: due giocatori squalificati a vita

Scommesse truccate, è ufficiale: due giocatori squalificati a vita mentre per altri la sentenza è durissima. Ecco il comunicato

La mano è pesantissima ma è anche giusto così, visto che si parla di scommesse truccate. Non parliamo di calcio, né di uno sport così conosciuto. Qui parliamo di snooker, il biliardo, con una serie di partite che sono state truccate, con ammissioni di colpa, e con delle squalifiche a vita che hanno preso di mira tutti giocatori cinesi.

Il comunicato ufficiale è uscito nelle scorse ore dopo una lunga indagine che alla fine ha portato a delle scelte quanto pesanti quanto clamorose. A vita sono stati squalificati Liang Wenbo e Li Hang, mentre Yan Bingtao viene allontanato dai tavoli per 5 anni con una riduzione della squalifica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono state le squalifiche comminate.

Scommesse truccate, ecco le squalifiche

In totale sono dieci i giocatori che sono stati squalificati, chi a vita come detto, chi per molti anni. Ecco quindi nel dettaglio le decisioni che sono state prese dalla WST.

“Oggi la Commissione disciplinare indipendente della WPBSA ha emesso la sua decisione sui dieci giocatori accusati di reati di partite truccate e ha sancito due squalifiche a vita per Liang Wenbo e Li Hang, nonché lunghe squalifiche per gli altri giocatori coinvolti”.

“Liang Wenbo ha ricevuto una squalifica a vita dallo snooker e deve pagare 43.000 sterline di spese. Li Hang ha ricevuto una squalifica a vita dallo snooker e deve pagare 43.000 sterline di spese. A Lu Ning è stata concessa una sospensione di 8 anni, ridotta in seguito alle ammissioni anticipate e alla sua dichiarazione di colpevolezza, a 5 anni e 4 mesi fino al 6 aprile 2028. Dovrà pagare 7.500 sterline di spese”.

“A Yan Bingtao è stata concessa una sospensione di 7 anni e 6 mesi, ridotta a seguito di ammissioni anticipate e dichiarazione di colpevolezza, a 5 anni fino all’11 dicembre 2027. Dovrà pagare 7.500 sterline di spese. A Zhao Xintong è stata concessa una sospensione di 2 anni e 6 mesi, ridotta a seguito di ammissioni anticipate e dichiarazione di colpevolezza, a 1 anno e 8 mesi fino al 1° settembre 2024. Dovrà pagare 7.500 sterline di spese. A Zhao Jianbo è stata concessa una sospensione di 3 anni e 6 mesi, ridotta a seguito di ammissioni anticipate e dichiarazione di colpevolezza, a 2 anni e 4 mesi fino al 7 aprile 2025. Dovrà pagare 7.500 sterline di spese. A Chang Bingyu è stata concessa una sospensione di 3 anni, ridotta in seguito alle ammissioni anticipate e alla sua dichiarazione di colpevolezza, a 2 anni fino al 7 dicembre 2024. Dovrà pagare 7.500 sterline di spese. A Bai Langning è stata concessa una sospensione di 4 anni, ridotta in seguito alle ammissioni anticipate e alla sua dichiarazione di colpevolezza, a 2 anni e 8 mesi fino al 6 agosto 2025. Dovrà pagare 7.500 sterline di spese. A Chen Zifan è stata concessa una sospensione di 7 anni e 6 mesi, ridotta in seguito alle ammissioni anticipate e alla sua dichiarazione di colpevolezza, a 5 anni fino al 20 dicembre 2027. Dovrà pagare 7.500 sterline di spese. A Zhang Jiankang è stata concessa una sospensione di 4 anni e 5 mesi, ridotta a seguito di ricoveri anticipati e della sua dichiarazione di colpevolezza, a 2 anni e 11 mesi fino al 1° dicembre 2025. Dovrà pagare 7.500 sterline di spese”.