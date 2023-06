Federica Pellegrini, che splendore: il cambio look non passa inosservato

Federica Pellegrini, indietro non si torna e i suoi nuovi costumi lo dimostrano: la sirena più glamour di tutti i tempi.

In linea di massima è sempre lei, certo. Ma è del tutto ovvio che, cambiando la sua vita, anche la Divina sia a sua volta un po’ cambiata. Ci sta: Federica Pellegrini non è più “solo” la campionessa di fama mondiale che ha collezionato medaglie e traguardi durante la sua fantastica carriera nel nuoto femminile.

Prima ancora che un’ex atleta è, oggi, una donna. Una donna che ha sposato l’uomo che amava da tempo, ossia l’allenatore Matteo Giunta, che ha un sacco di progetti per il futuro e che si sta godendo a pieno tutto quello che, per forza di cose, ha dovuto accantonare negli anni che ha trascorso nelle vasche di mezzo mondo. E se c’è qualcosa che la Divina non vedeva chiaramente l’ora di fare quello è, senza ombra di dubbio, sfoggiare la sua femminilità. Da quando ha appeso costume e cuffia al chiodo, la bella Federica ha iniziato a sperimentare come non mai. Tanto da essersi addirittura trasformata, a conti fatti, in una vera e propria icona di stile.

Col fisico che si ritrova, appannaggio della sua vecchia vita tutta gara e allenamenti, può indossare qualunque cosa desideri. Ogni volta che lo fa, però, il risultato sbalordisce un po’ tutti. La Pellegrini è sempre stata una bellissima ragazza, ma abituati com’eravamo a vederla in vesti per lo più sportive non sapevamo quanta sensualità nascondesse quel corpo strepitosamente scolpito e modellato dal nuoto.

Federica Pellegrini, in vasca ma con stile

Aveva lasciato tutti di stucco, incluso il marito Matteo Giunta, il meraviglioso costume da bagno che aveva indossato a Pechino Express in occasione di una gara di nuoto. Si trattava del suo primo modello push up, aveva ammesso la campionessa, e le stava d’incanto.

Federica non vuole più tornare indietro, insomma, e si vede. In questi giorni si sta allenando un po’ nella piscina di Livigno che porta, dal 31 maggio scorso, il suo nome. Sta facendo un tuffo – letteralmente – nel passato, ma di indossare i classici costumi olimpionici che è stata costretta a mettere per anni e anni non se ne parla proprio.

Nelle foto che ha postato su Instagram ne indossa uno, infatti, sexy tanto quanto quello esibito a Pechino Express e ben diverso, dunque, dalla “divisa d’ordinanza” che doveva sfoggiare in vasca un tempo. Sgambatissimo, super glamour, scollato sul davanti e anche sul retro, la fa sembrare la sirenetta più sensuale di tutti i tempi.