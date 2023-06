Camila Giorgi, a volte ritornano: di nuovo insieme – FOTO

Camila Giorgi, il ritorno inaspettato fa felici i follower: la tennista festeggia a suon di pizzo e shorts microscopici.

Non è insorto durante il Roland Garros. Il problema che l’ha costretta a sventolare bandiera bianca al termine del primo set contro Jessica Pegula avrebbe radici, a quanto pare, molto lontane. E Camila Giorgi avrebbe deciso di non continuare la partita proprio per evitare che il dolore al ginocchio degenerasse ulteriormente.

Ha anche affermato che dovrà rimanere ferma per un po’, per facilitarne la corretta guarigione. Il che potrebbe voler dire, ma si tratta solo di ipotesi, che in occasione della stagione sull’erba dovremo fare a meno dell’ex numero 1 d’Italia. Il rischio che la salti in toto e che non possa partecipare neanche a Wimbledon è, purtroppo, altissimo. Ma gli atleti sono ben abituati, purtroppo, a fare i conti con gli infortuni. E lei, soprattutto negli ultimi mesi, ne ha dovuti affrontare diversi, ragion per cui dovrebbe averci ormai fatto il callo, per così dire.

Ecco perché negli ultimi scatti sui social network, dove ha fatto ritorno dopo qualche giorno di assenza, è apparsa così tranquilla. La Giorgi ha una grandissima forza mentale e conoscendola non sarà neanche troppo arrabbiata con il destino. Razionale e solida com’è, l’avrà semplicemente accettato senza rimuginarci troppo a lungo.

Camila Giorgi, pizzo e shorts microscopici ed è subito fiesta

Per fortuna non dovrà neanche affrontarlo da sola, questo momento. Può fare affidamento sui suoi fratelli e sui suoi genitori, ma anche su una persona con la quale trascorre molta parte del suo tempo libero, tour Wta permettendo.

Era da tempo che le due ragazze non si mostravano insieme sui social, quindi si è trattato di un graditissimo ritorno. La Giorgi, così pare, avrebbe trascorso il weekend in compagnia di Varvara Lepchenko, che oltre ad essere una tennista è anche una delle sue migliori amiche. “Penso – questo aveva scritto qualche tempo fa la nativa di Tashkent nella didascalia che accompagnava una loro fotografia – che ci siamo già incontrate prima da qualche altra parte”.

Non ci sono sorprese, nel nuovo scatto. Varvara è un tipo casual e il suo stile riflette perfettamente il suo modo di essere, mentre Camila non si smentisce mai. Sfoggia uno spolverino con sotto un top bordato di pizzo e degli shorts microscopici perfetti per esibire le sue splendide gambe. Una coppia meravigliosamente assortita, quindi, che avrà fatto faville non solo sui social ma anche nella realtà.