Mercato Inter, occhi su Pavard: “C’è lo scoglio del prezzo”

L’Inter è ancora alla caccia di un erede di Milan Skriniar. Negli ultimi tempi si è parlato parecchio di Pavard del Bayern Monaco e di Nacho del Real Madrid.

Ha parlato della questione difensore anche Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e noto tifoso nerazzurro. Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, il giornalista ha voluto però raffreddare le voci che vedono l’Inter su Pavard.

Secondo Fabrizio Biasin, il ventisettenne Benjamin Pavard è fuori portata: “Pavard per l’Inter costa troppo, questo è lo scoglio, anche se in scadenza in 2024, e poi guadagna tantissimo. A oggi non avrebbe molto senso investire 20 milioni per lui. L’Inter punta a fare almeno un parametro zero. L’obiettivo è formare un giusto mix tra giovani e giocatori d’esperienza. Il parametro zero potrebbe essere Nacho Fernandez. Ma ha quasi 34 anni e anche lui ha un ingaggio alto”.

E quindi, chi comprerà l’Inter? Riguardo alle strategie di mercato per la difesa del prossimo anno, Biasin ha cercato di fare un breve resoconto. “Si vuole rinnovare de Vrij, e si farà un tentativo per trattenere Acerbi. Bastoni resterà e rinnoverà a breve. Darmian ha già rinnovato e quindi resta. Si tenterà di fare un innesto giovane, magari Scalvini, che però costa tanto. Becao? Se ne è parlato parecchio di recente, ma non saprei“.

Proprio di recente, Bastoni ha dichiarato in un’intervista che Scalvini dell’Atalanta è il giovane difensore che più gli piace e che si augura di giocarci presto insieme, in Nazionale ma anche in nerazzurro.

“So che piace Schuurs, ma prendere un giocatore da Cairo non è semplice”, ha continuato Biasin. La valutazione che il Torino fa di Schuurs, al momento, è infatti parecchio alta: bisogna spendere quasi 30 milioni per strapparlo ai granata, e ci sono parecchie squadre di Premier interessate.

A Marotta piace anche Frattesi. Ma anche qui sembra che i nerazzurri non abbiano speranze per concludere l’affare. “Frattesi costa dai 40 milioni in su, e sono soldi che in questo momento in Italia non ha nessuno”.

Infine, il giornalista ha commentato la sconfitta della Roma in Europa League, ai rigori contro il Siviglia. “Ieri la Roma avrebbe meritato di più, manca anche un rigore netto. Poteva forse giocare meglio, ma ha la sua forza nella squadra e nel far giocare male gli altri. Purtroppo, non è bastato, gli altri sono stati più bravi e più lucidi sui rigori. Non è stata una partita in cui una delle due squadre ha dominato. Ci sta di perdere contro una squadra che sì è arrivata a metà classifica in Liga ma che in queste partite dà sempre quel qualcosa in più”.