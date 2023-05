WhatsApp, era ora: se vuoi farlo hai i minuti contati

WhatsApp, l’annuncio ufficiale nel blog dell’app di messaggistica istantanea: l’abbiamo aspettata a lungo e adesso, finalmente, è realtà.

Gli utenti chiedevano a gran voce una funzione del genere da tempo ormai immemore. Nessuno li aveva però accontentati, finora. Ma adesso la musica sta per cambiare ed è tempo, finalmente, di sfruttare la feature più desiderata e bramata di sempre. Quella che renderà reversibili, cioè, gli eventuali errori commessi dagli utenti.

Come noto, fino a qualche ora fa, non c’era modo di tornare sui propri passi, al momento di inviare un messaggio su WhatsApp. Cosa che indispettiva e non poco i fruitori della nota app di messaggistica istantanea del gruppo Meta, costretti a pensarci bene prima di cliccare invio. Questo perché l’azione era, appunto, irreversibile. Non era possibile modificare il testo di un messaggio già inoltrato. Si poteva solo, ma neanche da troppo tempo, cancellarlo del tutto. A quel punto lo si doveva però riscrivere daccapo.

Ecco perché gli sviluppatori del gioiellino di Zuckerberg hanno ritenuto che fosse giunta l’ora di fare qualcosa in tal senso. La novità è stata annunciata qualche ora fa, tramite un comunicato comparso sul blog di WhatsApp, ed è stata accolta con grande entusiasmo – come ci aspettavamo – dagli utenti che usano l’app il cui quartier generale si trova a Menlo Park.

WhatsApp, adesso sì che puoi tornare sui tuoi passi

Non appena il gruppo Meta rilascerà la funzione, sarà possibile per tutti, nessuno escluso, modificare i messaggi inviati su WhatsApp. La novità sarà lanciata a livello globale, ma non si hanno ancora notizie certe relativamente alla data in cui l’opzione sarà finalmente disponibile.

Stando alle indiscrezioni sin qui trapelate, ritornare sui propri passi e rivedere il testo di un messaggio già inviato sarà semplicissimo. Basterà tenere premuto su di esso e cliccare, poi, sulla voce modifica. C’è un solo “ma” del quale gli utenti dovranno necessariamente tener conto: bisognerà farlo entro 15 minuti, passati i quali non si potrà più mettere mano al testo. Non c’è un limite massimo di modifiche apportabili al messaggio, invece: il solo vincolo è quello temporale.

Come nel caso dei messaggi cancellati, anche in questo caso l’utente col quale stiamo chattando saprà che vi abbiamo messo mano. In calce ad esso comparirà la dicitura “modificato”. Non resta che pazientare un altro po’, allora, prima che la feature tanto attesa sbarchi finalmente sui nostri device.