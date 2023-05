Superenalotto, estrazioni straordinarie: c’è il via libera ufficiale ufficiale

Superenalotto, ci saranno delle estrazioni straordinaria: c’è il via libera ufficiale da parte del governo Meloni. Ecco il motivo di questa scelta

Il gioco del Superenalotto come aiuto concreto all’Emilia Romagna. Adesso è anche ufficiale, visto che lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri. Insomma, uno degli stanziamenti per la popolazione colpita dall’alluvione pochi giorni fa è appunto questo.

Nel Decreto Legge Alluvioni “prevediamo anche alcune forme di copertura di ulteriori provvedimenti che saranno ovviamente necessari; ci sono alcune proposte che sono state formulate dal Ministero dell’Economia, come i proventi della vendita dei mezzi confiscati dall’Agenzia delle Dogane. Abbiamo anche autorizzato estrazioni straordinarie di Lotto e SuperEnalotto, anche qui, interamente dedicate all’emergenza”.

Superenalotto, ecco le estrazioni straordinarie

Quelle che avete letto prima sono le parole della Meloni, che dopo il CDM ha approvato queste misure, anche importanti, che ovviamente non si fermano solamente al gioco. Ma l’incasso di alcune estrazioni, come spiegato, sarà interamente devoluto all’Emilia Romagna, che come abbiamo visto, purtroppo, ha subito dei danni ingenti dopo il maltempo che ha colpito l’intera area.

“Complessivamente, questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall’alluvione” ha ancora detto la Premier italiana, che quindi ha deciso insieme ai colleghi ministri, e anche al presidente della regione Bonaccini, presente alla conferenza stampa, di prendere un provvedimento immediato nelle ore successive al disastro che ha fatto numerose vittime e che ha fatto inoltre migliaia di sfollati. Ancora le date precise non ci sono, ma è evidente che in questo caso anche chi non gioca con regolarità al Lotto e al Superenalotto lo potrebbe fare. Un solo euro basta per dare anche una mano a chi in questo momento sta vivendo ore difficile, drammatiche in alcune casi. Insomma, giocare per beneficenza. Lo faremo tutti.