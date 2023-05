Pioli da salvare, Allegri da bocciare: “Non è più intoccabile”

A fine stagione potrebbero saltare molte panchine di Serie A. Il più precario in stagione, cioè Inzaghi, è stato riconfermato da Zhang e Marotta; ancora incerto il destino di Pioli e Allegri.

Spalletti, invece, nonostante lo Scudetto, potrebbe lasciare presto Napoli. E poi ci sono i tecnici che potrebbero migrare verso squadre più importanti: Italiano e Motta. Dubbi sulla permanenza nell’attuale società anche per Sousa e Gasperini.

Fulvio Collovati, ex giocatore di Inter, Milan e Roma, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per analizzare cosa potrebbe succedere sulle panchine di Serie A a fine campionato: i più a rischio sono Pioli e Allegri.

“Fino a una settimana fa si parlava di un Allegri intoccabile“, ha spiegato Collovati. “Dopo le due ultime sconfitte con Siviglia ed Empoli si parla di un tecnico in discussione. Nel calcio tutto può succedere. Vedi Spalletti, che potrebbe andare via dal Napoli pur avendo vinto lo Scudetto. Quando si rompe qualcosa all’interno della società è normale che poi possa arrivare a questo epilogo”.

Sulla penalizzazione, l’ex nazionale italiano svela il suo punto di vista critico: “Ammesso che la Juventus andasse punita, bisognava farlo a fine campionato. Così si rischia di falsare tutto. Una giustizia che si pronuncia dieci minuti prima dell’inizio di una partita è una follia. Non andava fatta ora ma a campionato concluso”.

Allegri in discussione e Pioli da tenere: Collovati si sbilancia sul destino dei tecnici della Serie A

Riguardo la riconferma di Inzaghi, Collovati dice di non essere stupito, ma non dà per scontato che l’Inter vinca la Coppa Italia. “Inzaghi è l’allenatore che ha vinto di più nelle partite secche, ma non è detto che stasera vinca il trofeo. O meglio, non va dato per scontato. La Fiorentina ha raggiunto due finali in questa stagione e sarà una partita all’insegna dell’equilibrio. Il potenziale offensivo dei nerazzurri è senza dubbio superiore e potrà fare la differenza, penso che in pochi in Europa abbiano a disposizione gli attaccanti che ha l’Inter”.

“Sei partite fa si parlava di esonero per Inzaghi. Aveva perso con il Monza e sembrava tutto precipitare, ma dopo è cambiato qualcosa nella testa dei giocatori. In questo momento sia Inzaghi che Italiano devono avere tutta la tranquillità per giocarsi queste finali, sapendo di avere la panchina salda. Diversa la situazione per Pioli e Allegri, che hanno fallito in Coppa“.

“Nessuno l’anno scorso si aspettava che il Milan vincesse il campionato“, ha continuato Collovati. “Liberarsi di Pioli sarebbe un grave errore. Quest’anno dei sei giocatori nuovi nessuno ha reso come ci si aspettava, e lui comunque li ha schierati più volte. Merita di andare avanti perché se no devi mettere in discussione tutta la dirigenza e chi ha scelto i giocatori. Se mancano Leao e Giroud non c’è più nessuno: è una squadra che ha poche alternative”.