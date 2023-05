Betis-Getafe, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Betis-Getafe è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 22:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tra le squadre che rischiano seriamente di far compagnia al fanalino di coda Elche, già da settimane retrocesso in Segunda Division, c’è anche il Getafe. Si profila un finale al cardiopalma per gli uomini di José Bordalas, che prima del turno infrasettimanale sono a pari punti con il Real Valladolid terzultimo, sotto solo per una questione di differenza reti.

Ma dopo l’ultimo fine settimana è rientrato in corsa anche l’Espanyol, che ha un solo punto in meno della coppia Getafe-Valladolid e sogna il sorpasso. Tremano, dunque, gli Azulones, capaci di vincere a malapena una partita da metà marzo in poi. Il pareggio casalingo di sabato scorso contro l’Elche ultimo in classifica e già proiettato alla prossima stagione (1-1) la dice lunga sul momento difficile che stanno attraversando Unal e compagni, che hanno totalizzato solamente quattro punti nelle ultime sei giornate di Liga. Nel giro di pochi giorni il Getafe affronterà due squadre che galleggiano nella parte sinistra della graduatoria, mentre la chiusura sarà col botto, visto che è in programma uno scontro diretto da brividi con il Real Valladolid. La speranza di Bordalas è quella di raggiungere l’obiettivo prima della sfida con i Pucelanos, che a quel punto diventerebbe uno spareggio vero e proprio.

Sarà molto complicato, intanto, ottenere un risultato positivo in casa del Betis, chiamato a difendere il sesto posto. I biancoverdi di Manuel Pellegrini, ormai da tempo fuori dalla lotta per la quarta piazza – al momento è corsa a due tra Real Sociedad e Villarreal – con una vittoria sarebbero praticamente certi di giocare l’Europa League il prossimo anno, scongiurando un possibile assalto dell’Athletic Bilbao, che al momento ha sei punti in meno.

Come vedere Betis-Getafe in diretta tv e streaming

Betis-Getafe è una gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga ed è in programma mercoledì alle 22:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Il Betis è reduce da una prestazione non entusiasmante nel derby cittadino con il Siviglia in cui è riuscito ad evitare la sconfitta nonostante le innumerevoli occasioni da gol create dai cugini. Parte favorito contro un Getafe che in trasferta non vince da ottobre: gli ospiti penseranno prima di tutto a non subire gol, motivo per cui potrebbe uscirne fuori una gara poco movimentata e tutt’altro che spettacolare, da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Betis-Getafe

BETIS (4-3-3): Bravo; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Abner; Canales, Akoukou, Guido Rodríguez; Luiz Henrique, Borja Iglesias, Ayoze Perez.

GETAFE (4-4-2): Soria; Damian, Mitrovic, Alderete, Gaston; Iglesias, Maksimovic, Djené, Aleñá; Mata, Ünal.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0