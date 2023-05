Tennis, nessun pudore | Sotto la giacca c’è una sorpresa: anzi, due

Tennis, il suo look spudorato ha fatto faville alla Fashion Week di Montecarlo: il tailleur più sexy di tutti i tempi.

Donna. Donna di nome e di fatto. Magari nella sua lingua questa parola non significa niente, ma è davvero curioso che una tennista tanto femminile porti un nome che la rappresenta così bene. Che rende perfettamente l’idea di quanto sia fiera ed orgogliosa della sua bellezza.

È tornata in campo da poco. Un brutto infortunio al ginocchio l’ha tenuta lontana dal circuito professionistico a lungo, impedendole di fatto di fare ciò che le riesce meglio: giocare a tennis. È stata dura, ma Donna Vekic, è di lei che stiamo parlando, finalmente ne è fuori. E ha iniziato la stagione con il piede giusto, dimostrando a tutti che lottare contro la sorte avversa si può e che non si deve mai gettare la spugna. Neanche quando il destino ti rema contro e sembra fare di tutto per impedirti di spiccare il volo.

La sua rinascita ha dell’incredibile. Lo stop risale al 2021, ma partecipando all’Australian Open 2023 ha subito messo in chiaro le cose e fatto vedere che era più che pronta a ripartire. A scrivere un nuovo capitolo della sua strabiliante carriera. Da quel momento in poi, archiviato l’intervento al ginocchio, i tifosi l’hanno amata sempre più. E oggi, di conseguenza, è una delle atlete più apprezzate del circuito, tanto per il suo talento quanto per la sua ineguagliabile forza d’animo e di volontà.

Tennis, sotto la giacca niente: Donna Vekic incanta Montecarlo

Ma c’è un altro motivo, per la verità, alla base del successo di Donna Vekic, che tra le altre cose è anche grande amica della croata Ajla Tomljanovic. La sua bellezza, così come la sua attitudine al tennis, non ha rivali.

La nativa di Osijek è semplicemente meravigliosa e non perde occasione per fare “assaggiare” il suo fascino al popolo dei social. Con foto, a volte, che non lasciano spazio all’immaginazione e che scatenano in men che non si dica una vera e propria tempesta di like e di commenti. E chissà quanti cuori le saranno arrivati in direct quando, nelle scorse ore, ha pubblicato quello scatto spaziale.

La Vekic era ospite alla Fashion Week di Montecarlo e sfoggiava, per l’occasione, il tailleur più sexy in circolazione. Rosso fuoco, le calzava a pennello. Ma nascondeva, soprattutto, una sorpresa deliziosa, sotto la giacca scollatissima. Anzi, due. Già, perché non indossava né top e né reggiseno, motivo per il quale aveva il seno deliziosamente nudo.