Superenalotto, giocate fino a 4,50 euro gratis al tabacchino: scopri come fare

Superenalotto, giocate gratis fino a 4,50 euro. Ecco come fare per ricevere questo bonus, senza dimenticare l’Iniziativa Speciale del prossimo giugno

Il Superenalotto vuole stare al passo con i tempi. E lo fa mettendo in pratica diverse iniziative importanti che vanno di pari passo con quelle che già sono state fatte nel corso di questi mesi.

In tre estrazioni del prossimo mese di giugno, così come vi abbiamo spiegato anche in queste colonne, ci sarà L’iniziativa Speciale, con premi garantiti fino a 20mila euro. Ma non solo, dal 19 maggio, quindi un premio che si può già richiedere, c’è la possibilità di prendersi un BONUS OMAGGIO – così come si legge sul sito ufficiale – grazie al vostro rivenditore di fiducia. Ecco tutti i passaggi da fare per giocare, senza spendere nulla, 4,50 euro.

Superenalotto, ecco come prendersi il bonus gratis

“Per coloro che giocano in abbonamento in Ricevitoria per almeno due dei concorsi speciali menzionati precedentemente, possono accedere ai vantaggi online con l’App SuperEnalotto”. Sì, basta scaricare l’applicazione e registrarsi sul sito del vostro rivenditore tramite l’applicazione che è disponibile per tutti i dispositivi, per poter in questo modo avere un bonus di quattro euro e cinquanta. Mica male.

Sappiamo benissimo, inoltre, come il Superenalotto stia spingendo e anche molto per quelle che sono le iniziativa online. E anche perché si vince pure in questo modo. Ricordiamo che l’ultima vincita milionaria con il concorso che ogni settimana dà la possibilità, con tre estrazioni, di cambiare la propria vita, è stata fatta appunto giocando una schedina tramite il proprio conto gioco online da 2 euro. Due euro che hanno fruttato l bellezza di 73 milioni al fortunato scommettitore, ai quali però, ovviamente, ci sono da togliere le tasse che sono del 20%. Ma rimane comunque una somma consistente, una di quelle che cambiano decisamente il proprio stile di vita. E la giocata è stata effettuata probabilmente dal proprio divano di casa, senza sbatti in giro per la città e per il paese, e senza nessun “rischio” di essere scoperti. Insomma, la situazione, anche per via di questo bonus, è realmente da valutare.