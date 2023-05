Tennis, da Miss Italia a Miss Bikini: nessuna è come lei

Tennis, il passo da Miss Italia a Miss Bikini è stato breve: la splendida tennista ha mandato ancora una volta i social in delirio.

Da Miss Italia a Miss Bikini: l’atleta sta facendo impazzire il web con le sue foto e, questa volta, si è proprio voluta spingere oltre ogni limite. L’ultima foto apparsa sul suo profilo da quasi 80 mila followers ha infiammato Instagram. Con quel due pezzi è a dir poco meravigliosa.

Nelle ultime settimane la splendida giocatrice ha attirato l’attenzione degli utenti, che è riuscita a conquistare con il suo fascino incredibile. I suoi scatti l’hanno resa una celebrità sui social e, recentemente, si è guadagnata il titolo di tennista più bella in assoluto diventando una pericolosa rivale per la celebre Camila Giorgi.

Come quest’ultima, anche Susanna Giovanardi ha fatto breccia nel cuore di migliaia di tifosi, posando in diverse occasioni per fantastici servizi fotografici. D’altronde, alla passione per il tennis ha sempre affiancato quella per il mondo della moda. In passato ha partecipato al rinomato concorso di bellezza Miss Italia, facendosi notare fin da subito per la sua sensualità fuori dal comune.

Un’altra qualità che non è passata inosservata è la sua determinazione, sia nello sport che nella sua carriera da modella. La 23enne ha iniziato a praticare tennis all’età di 5 anni, avvicinandosi alla disciplina per merito della madre che lavora come insegnante. In poco tempo ha cominciato a raggiungere i suoi primi risultati e, oggi, punta a conquistare le prime posizioni del ranking mondiale.

Tennis, Susanna Giovanardi fa impazzire i social con l’ultimo scatto in costume

Nel frattempo si è lanciata nel settore della moda, guadagnando una notevole popolarità sui social. Grazie alla sua bellezza e al suo fisico statuario non ci ha messo tanto a guadagnarsi le simpatie degli utenti, che la seguono assiduamente nella sua quotidianità. La giocatrice è sempre molto attiva online e, giorno dopo giorno, delizia i suoi followers con scatti incantevoli.

Recentemente, Susanna ha lasciato tutti a bocca aperta con una foto apparsa tra le sue storie in cui è possibile ammirarla con indosso un bikini colorato che le calza a pennello. Impossible non rimanere stregati dalle sue bellissime forme, in particolare il decolleté messo in risalto dal due pezzi.

La 23enne si è sempre contraddistinta per il suo incredibile fascino e, con questa foto, ha fatto una vera strage di cuori. La sua è una bellezza naturale alla quale non si può proprio resistere: non si sarà classificata al primo posto di Miss Italia, ma il titolo di Miss Bikini è sicuramente suo.