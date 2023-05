Sorpresa Ajla Tomljanovic: la conferma dei media australiani

Ajla Tomljanovic, questa proprio non ce l’aspettavamo: l’indiscrezione delle ultime ore ha colto tutti quanti di sorpresa.

Era tutto pronto per la prima edizione della United Cup, la nuova competizione a squadre miste, quando il suo ginocchio iniziò a fare le bizze. Ajla Tomljanovic avrebbe dovuto traghettare la formazione della terra dei canguri verso la vittoria, ma l’infortunio non le permise, alla fine di partecipare.

Il suo 2023 è iniziato così ed è proseguito, purtroppo, alla stessa maniera. La nativa di Zagabria, naturalizzata australiana, ha dovuto fare i conti con il suo corpo, ragion per cui non è ancora mai scesa in campo. Ha subito un intervento mirato ed è stata costretta, per ovvie ragioni, a stare a riposo per un bel po’ di tempo. Poi è scoccata l’ora della riabilitazione e infine, dopo la lunga sosta, ha ricominciato pian piano ad allenarsi. L’ultimo video la ritrae nel bel mezzo di una sessione in compagnia del suo coach, l’italiano Alessandro Bega. Sembra in forma, si muove in maniera abbastanza fluida e parrebbe pronta, di conseguenza, a competere.

La diretta interessata non ha ancora confermato ufficialmente la nostra ipotesi, ma i media australiani, dal canto loro, lo hanno fatto eccome. Poche ore fa, infatti, il sito Tv Blackbox ha sganciato una vera e propria bomba. E rasserenato, finalmente, quanti stanno facendo da settimane il conto alla rovescia perché impazienti, per l’appunto, di rivedere la propria beniamina in azione.

Ajla Tomljanovic, guarda un po’ chi si rivede

Nell’articolo in questione si è provveduto a snocciolare i nome dei tennisti che gareggeranno al prossimo Roland Garros, quello che a breve avrà inizio sui campi in terra rossa di Parigi. Viene rivelato che Thanasi Kokkinakis e Kimberly Birrell hanno ottenuto una wild card, ma non è questa la sorpresa più interessante.

Ha colto tutti alla sprovvista il fatto che sia stata data per certa la presenza di Ajla Tomljanovic al French Open. Perché forse, in assenza di comunicazioni da parte sua, non credevamo possibile che il suo rientro fosse tanto vicino. A confermare la teoria del sito australiano c’è, poi, la entry list del Roland Garros. Anche lì compare il nome dell’ex fidanzata di Matteo Berrettini, che potrebbe però essersi iscritta in tempi non sospetti nella speranza di riprendersi in tempo per il secondo Slam della stagione.

Una semplice dimenticanza – avrà scordato di cancellarsi? – o il momento tanto atteso dai suoi sostenitori è davvero arrivato? Lo scopriremo a breve. E, se la conosciamo bene, ce lo rivelerà alla sua maniera, postando su Instagram uno scatto ai piedi della Tour Eiffel. Non ci resta, a questo punto, che incrociare le dita.