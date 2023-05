Juventus, per Stramaccioni è favorita. Ravanelli: “Se perde, Allegri è fuori”

La Juventus si gioca la stagione contro il Siviglia, squadra sempre ostica in Europa League. Ecco chi passarà secondo l’ex allenatore e attualmente commentatore sportivo Stramaccioni.

I bianconeri giocheranno in casa del Siviglia il delicatissimo ritorno della semifinale di Europa League: secondo Stramaccioni la Juventus ha però molte speranze di giocarsi la finale e dare così senso a una stagione travagliata da problemi societari e giudiziari.

Dopo l’1-1 di Torino, la Juventus proverà il colpaccio in casa del Siviglia nel match valido per la semifinale di ritorno di Europa League. Max Allegri vorrebbe cambiare la stagione con la vittoria di una coppa. Andrea Stramaccioni, tecnico e opinionista Dazn, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TvPlay per parlare delle reali possibilità della Juventus di battere il Siviglia.

Per la Juve, nonostante l’infortunio di Pogba, è tornato un po’ di entusiasmo dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro la Cremonese. Ma nostante il fatto che i bianconeri siano attualmente al secondo posto nella classifica di Serie A, tutto potrebbe cambiare dopo il 22 maggio, quando sarà finalmente fatta chiarezza sui punti di penalizzazione in campionato per la squadra. Ecco perché Allegri punta tanto sull’Europa League. Durante la quattordicesima edizione del Premio Maestrelli, Stramaccioni ha parlato estesamente della posizione juventina.

Stramaccioni: “La Juventus ha la possibilità di superare il Siviglia”

“La Juventus è incappata in una mezz’ora allo Stadium dove il Siviglia ha creato grandi difficoltà, ma poi nella ripresa è andata in crescendo”, ha analizzato Stramaccioni. Dopodiché l’ex allenatore dell’Inter si è lasciato andare a un pronostico: “Il Siviglia è una squadra che ha giocatori importanti, qualità, gamba, uno dei protagonisti del Mondiale come En-Nesyri che ha trascinato il Marocco, vecchie conoscenze dell’Italia… Ma se la Juve fa la Juve ha il 51% di possibilità di passare, anche in un ambiente carico come quello spagnolo.”

Sulla strana stagione che i bianconeri stanno attraversando vivendo l’intervistato crede che non sia giusto criticare a priori il lavoro di Allegri. “Bisogna prima finire questa stagione e giocarla. Mel calcio i giudizi cambiano velocemente. Arrivare secondi centrando un trofeo potrebbe essere, all’interno di una stagione travagliata dove il Napoli ha ucciso il campionato, uno step intermedio. Con questo sono tre anni che la Juventus non vince… Allegri vedrebbe questo come un gradino di avvicinamento verso un ritorno allo Scudetto. Poi ovviamente è tutto subordinato a cosa accadrà extra campo“.

Infine un commento su Pogba. “Sì, è stato triste vederlo di uscire dal campo, quando un giocatore ha così tante ricadute dal punto di vista fisico non può non rattristare, soprattutto vedendo quanto era felice nel riscaldamento”.

La condanna di Ravanelli: “Senza Europa League, Allegri è fuori”

Anche l’ex bianconero Ravanelli ha parlato ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TVPLAY. Per l’ex attaccante Allegri rischia.

“Credo che questa settimana che è iniziata sarà veramente molto importante, perché la Juventus si gioca una fetta importante della stagione“, ha detto Ravanelli. “Allegri sarà giudicato dai risultati come tutti gli allenatori, lui ha come giustificazione anche l’aver vissuto una stagione con tante difficoltà extracalcio. Spesse volte è difficile, perché quando sei allenatore, hai finito la partita o l’allenamento e hai poche persone per relazionarti a livello tecnico e dirigenziale, quando devi pensare a tante cose anche extracalcio i compiti diventano più difficili”.

“Allegri ha tanti contro, sa che la sua squadra non ha giocato un buon calcio quest’anno, se dovesse uscire dall’Europa League potrebbero esserci ripensamenti da parte della Juventus”, ha concluso l’intervistato.