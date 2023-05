Stratosferica Sara Croce: tra topless e tacchi a spillo c’è da perdere la testa

Stratosferica Sara Croce: la ex Bonas di “Avanti un Altro”, con le sue ultime foto in topless e tacchi a spillo, ha fatto perdere la testa a molti utenti.

Salita alla ribalta come concorrente di Miss Italia, Sara Croce in poco tempo si è fatta strada sul piccolo schermo conquistando milioni di telespettatori grazie alla sua bellezza e il suo fisico mozzafiato. Con il suo ultimo post, ha deciso di superarsi e andare oltre ogni limite posando con indosso solamente un paio di slip e dei sensualissimi tacchi a spillo. Inutile dire che il web è andato in delirio.

Quello di Sara Croce è sicuramente uno dei volti più seguiti del momento sui social. Il merito è tutto del suo fascino irresistibile, che l’ha portata a guadagnarsi le attenzioni del pubblico fin dai suoi esordi. Influencer, modella e showgirl, è nota per la sua partecipazione ad “Avanti un Altro” nel ruolo di Bonas.

Ma già da prima la splendida 24enne era diventata virale per aver vestito i panni di Madre Natura in un altro show condotto dalla coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ossia “Ciao Darwin”. Sebbene si sia trattato di una sola puntata, Sara è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori che sono rimasti totalmente stregati dal suo charme.

La showgirl bionda, dagli occhi azzurri e un corpo da urlo, nel corso della sua carriera si è costruita un vero e proprio regno sui social. Il suo profilo Instagram, in particolare, vanta un miliardo di followers che la seguono assiduamente tra viaggi, servizi fotografici e uscite con le amiche.

Sara Croce, lo scatto in bianco e nera fa sognare il web

Sara è molto attiva sulla piattaforma e si mostra giorno dopo giorno nella sua quotidianità. Negli scorsi giorni si è presa una pausa dal lavoro ed è volatata in Marocco, da dove ha continuato a far sognare i fan con incantevoli foto in bikini. Ora che il soggiorno è terminato, l’influencer è tornata alla sua vita frenetica. Per la gioia dei suoi seguaci, ha ripreso a posare e recentemente è stata protagonista di uno shooting a dir poco hot.

La 24enne, come si può vedere dalla foto che vi proponiamo, ha deciso di sfoggiare tutta la sua sensualità lasciando i fan a bocca aperta. Nello scatto in bianco e nero indossa solamente un paio di slip a vita alta e stivali che le arrivano al ginocchio, con tanto di tacco a spillo che rende la sua mise ancora più provocante.

La modella si copre il décolleté con una mano, lasciando tuttavia intravedere le sue bellissime forme, mentre i capelli sciolti le scivolano sulle spalle. Il suo sguardo ammaliante è stato la ciliegina sulla torta per i follower che, davanti ad una visione simile, hanno perso la testa. Ancora una volta è riuscita a catalizzare l’attenzione del web.