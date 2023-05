Milan, ciclo in crisi: “Ma Pioli è meglio di Inzaghi”

Stefano Pioli, finora, meglio di Simone Inzaghi: è il giudizio dell’ex difensore di Serie A Pietro Vierchowod, prima dell’euroderby di ritorno di Champions League.

Pietro Vierchowod, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY. Per il difensore, doppio ex della sfida, Pioli è meglio di Inzaghi. “Pioli ha vinto il campionato, poi vediamo. Quando Inzaghi vincerà qualcosa di importante come un campionato potrò scegliere lui, ma ora io scelgo chi ha vinto. Arrivare in finale non è vincerla. E il Milan comunque era impronosticabile in semifinale e ci è arrivato, ha vinto uno Scudetto. Perciò scelgo intanto chi ha vinto prima, poi vedremo cosa farà Inzaghi”.

Ci sono però possibilità di un esonero di Pioli, e l’ex difensore ne è cosciente: “Se trovassi un altro allenatore che mi dà buone garanzie, posso pensare di cambiare. Dato che se non entri in Champions ed esci in semifinale l’annata è andata male. O cambio ventu giocatori, che è difficile, o cambio il tecnico. Ma non mi sembra un ciclo finito. L’anno scorso sono stati bravi, ma anche fortunati, quest’anno lo sono stati meno e ha avuto un po’ di infortunati in più”.

Vierchowod ha parlato anche di VAR: “Io lo metterei solo per il fuorigioco, e lo abolirei per il resto. Chi controlla chi controlla il VAR? A chiamata forse sarebbe più equo. Questi qua decidono quando è rigore o non è rigore dopo tre minuti in cui magari c’è stato un goal. Ma perché non fermare subito l’azione? Che poi per te può essere fallo, per l’arbitro in campo può non essere fallo. Devi anche un po’ aver giocato per aver valutato i contatti“.

Pioli meglio di Inzaghi secondo l’ex Vierchowod

Tornando alla sfida fra Pioli e Inzaghi, l’ex difensore ammette che l’Inter è messa meglio: “Il problema in mezzo al campo è che al Milan mancherà Bennacer che è la mente del centrocampo. Senz’altro i rossoneri non potranno aspettare nell’entrare in partita, è una gara che andava preparata da domenica e forse con lo Spezia hanno perso anche perché la testa era ad oggi. Non potrai fare la fine dell’altra volta dove in dieci minuti hai perso la partita. Non potrà essere facile come all’andata per l’Inter”.

“Al Milan do il 40% di possibilità di passare, 60 per l’Inter. Faccio tifo inevitabilmente per il Milan avendoci giocato, gli do una speranza”, ha detto il doppio ex della sfida milanese.

“Leao due uomini li salta sempre e ti porta in superiorità numerica. Se giocherà e farà vedere quello che ha mostrato durante l’anno potrà cambiare qualcosa, perché mette i difensori in difficoltà e aiuta così chi gioca in mezzo all’area. Non potrà fare tutti i minuti al top, ma per quanto ne avrà dovrà fare la differenza. Pobega? Un giocatore più incontrista centra poco con Bennacer, anche se devi fare di necessità virtù perché ti manca un pezzo importante”.