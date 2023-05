Gratta e Vinci, il lingotto va di traverso: beffa da 20 euro al Miliardario Maxi

Gratta e Vinci, il lingotto va di traverso: beffa da 20 euro per il Miliardario Maxi. Ecco quello che è successo e dove è successo

Una beffa. Si può leggere tranquillamente in questo modo. Sì, quello che è successo a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, ha questo sapore.

E centra un Gratta e Vinci, il Miliardario Maxi, uno dei più amati da chi compra questo tagliando, che regala una vincita massima anche bella importante. Che, evidentemente, è il sogno di tutti. Ma questa storia, raccontata dal sito Agimeg.it, ha un sapore particolare, quello del sogno svanito. Quello del poteva essere ma non è stato perché la sfortuna in questo caso si è mezza di mezzo. Ok, intanto diciamo le cose come stanno: il fortunato ha comunque portato a casa la bellezza di 500euro che non fanno mai male, ma chissà come ci è rimasto male nel vedere come li ha portati a casa. Volete saperlo? Ve lo diciamo noi.

Gratta e Vinci, pesca il lingotto: ma la vincita sa di beffa

Oltre i numeri fortunati, in questo speciale Gratta e Vinci, ci sono diverse possibilità di bonus. Quella del X2 X5 e X10, ma anche un’altra, quella del lingotto.

In poche parole se nei vostri numeri esce il lingotto, avete il diritto di riscuotere tutte quelle che sono le somme all’interno del vostro tagliando. E chissà, magari il fortunato – anche se in questo caso oseremmo dire il poco fortunato – stava grattando inizialmente solamente i numeri e non la somma, di solito si fa così. E quando ha visto il lingotto ha pensato alla vincita importante, sperando magari in mille euro per ogni numero, o magari in qualche colpo grosso. Niente, invece, di tutto questo è successo: tutti i numeri del biglietto in questione hanno riportato come cifra 20 euro. E facendo la somma in totale la vincita è stata solamente di 500euro. Un sogno infranto in pochi attimi. Sì, perché in questo caso, onestamente, non ci può essere gioia, ma solamente quello che poteva essere e che purtroppo non è stato.