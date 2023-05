Sara Croce, in bianco e nero o a colori non fa differenza: lato B pazzesco

Sara Croce, la meravigliosa influencer, è sempre pronta a stregare i social: che sia in bianco e nero o a colori non fa nessuna differenza, i suoi scatti sono da infarto.

L’ex Bonas di “Avanti un Altro” non si smentisce mai sul web: Sara Croce è sempre pronta a stregare i suoi affezionati followers e con l’ultimo scatto apparso sul suo profilo Instagram ha proprio deciso di esagerare. Che la foto sia in bianco e nero o a colori poco importa. Ad attirare tutte le attenzioni ci ha pensato il suo incredibile lato B.

Classe 1998, Sara Croce è un volto della televisione molto amato. La giovane modella e influencer si è fatta strada nel mondo dello spettacolo conquistando milioni di spettatori con il suo irresistibile fascino. La sua carriera è iniziata sulle passerelle delle sfilate di moda e, in seguito alla partecipazione al concorso di Bellezza Miss Italia, è arrivato il debutto sul piccolo schermo.

Nel 2019 è stata scelta per vestire i panni di Madre Natura per una puntata della trasmissione “Ciao Darwin”. Non ci ha messo tanto a fare breccia nel cuore del pubblico, rimasto totalmente stregato dal suo fisico mozzafiato e dai suoi bellissimi lineamenti. Successivamente è arrivata la volta di “Avanti un Altro”, al quale ha preso parte nel ruolo della Bonas, raggiungendo l’affermazione televisiva.

Sara Croce, con le sue curve ha mandato il web in delirio

La sua notorietà non si limita alla televisione. Sul web, infatti, gode di una popolarità ancora maggiore: il merito è tutto dei suoi fantastici scatti, puntualmente sommersi dai commenti di migliaia di fan entusiasti. Sara è dotata di uno charme che la rende irresistibile e sono tantissimi gli utenti che hanno perso la testa per lei.

Negli scorsi giorni la 24enne si è concessa una vacanza in Marocco, senza tuttavia smettere di interagire con i suoi followers tra foto in costume e con indosso look da sogno. Ora che è tornata nella sua città, Milano, si è già rimessa al lavoro, come dimostrano le sue ultime storie. Solamente nella giornata di ieri, la modella ha sorpreso i suoi fan con uno scatto in bianco e nero che ha lasciato tutti a bocca spalancata.

Nella foto la bella Sara è in costume ed è sdraiata sulla spiaggia, mentre guarda dritto nell’obiettivo con il suo sguardo ammaliante. Ciò che più ha attirato l’attenzione dei fan è sicuramente il suo lato B, diventato ormai un vero e proprio marchio di fabbrica per l’influencer che non si tira mai indietro quando si tratta di mettere in mostra le sue curve pericolose.