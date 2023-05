Sara Croce, intrecci pericolosi: la foto mette a dura prova i fan

Sara Croce ha deciso di mettere a dura prova i suoi fan: l’ultimo scatto condiviso sui social è da perdere la testa.

L’ex Bonas di “Avanti un Altro” non si smentisce mai: l’ultima foto condivisa dalla meravigliosa Sara Croce, che in questi giorni si è goduta un fantastico soggiorno in Marocco, ha mandato i fan in delirio. Resistere a tanto fascino è veramente impossibile. Soprattutto se si aggiunge il look sfoggiato dall’influencer, che non è certamente passato inosservato.

Classe 1998, Sara Croce è famosa per essere stata la Bonas di “Avanti un Altro”, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Prima di prendere parte al quiz show, l’influencer aveva già avuto modo di collaborare con i suoi conduttori. Nel 2019, infatti, ha ricoperto il ruolo di Madre Matura per una puntata del programma “Ciao Darwin”.

Il pubblico non ci ha messo molto a notare il suo incredibile fascino. Sara è una bellezza dai capelli biondi e gli occhi azzurri, che può vantare un viso incantevole e un corpo mozzafiato. Showgirl, influencer e modella, è seguita da 1 milione di persone su Instagram, dove condivide quotidianamente le sue splendide foto.

Oltre al mondo dello spettacolo – al quale si è avvicinata da giovanissima con la partecipazione a “Miss Italia” – è un’appassionata di fitness, un dettaglio che i followers non si sono certamente lasciati sfuggire. L’influencer sui social si mostra sempre durante gli allenamenti e dando un’occhiata al suo fisico scolpito possiamo dire che i risultati di tanto sforzo sono constatabili.

Sara Croce, i fan non restistono al suo look

Recentemente tornata single dopo aver avuto una relazione con il calciatore Gianmarco Fiory, in questi giorni la 24enne ha deciso di concedersi un soggiorno in Marocco. Ovviamente non ha mancato di portare i fan con sé, nel suo viaggio all’insegna del relax e del divertimento, tramite storie e post condivisi su Instagram.

Nonostante la vacanza, Sara ha continuato ad interagire ogni giorno con i seguaci ormai affezionatissimi. Solamente nella giornata di ieri sul suo profilo è apparsa una foto che in poco tempo è stata sommersa dai like e commenti dei followers. Il web è impazzito alla vista del set coordinato sfoggiato dall’influencer.

Come potete vedere, indossa un top a maniche lunghe abbinato ad una mini gonna con fantasie floreali. Ciò che più ha attirato l’attenzione dei fan, è senza dubbio l’intreccio di lacci che chiude la parte superiore dell’outfit: una visione di fronte alla quale è davvero difficile mantenere la calma.