Sara Croce, un po’ per uno non fa male a nessuno: dal lato B al lato A

Sara Croce, un po’ per uno non fa male a nessuno: la modella ha accontentato tutti mostrando sia lato B che lato A.

La ex Bonas di “Avanti un Altro” continua a fare faville sul web. Questa volta la meravigliosa Sara Croce ha pensato di accontentare tutti i followers, mostrando le sue generose curve in una serie di storie: dal lato B al lato A. Le sue foto hanno scaldato Instagram.

Modella e influencer che vanta un profilo Instagram seguito da un milione di persone, Sara Croce ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a Miss Italia. Al termine del rinomato concorso di bellezza, si è classifica al quarto posto aggiudicandosi la fascia di Miss Miluna Lombardia e di Miss Tricologia.

A partire da quel momento la sua carriera ha preso il via: è diventata la protagonista di numerosi servizi fotografici, collaborando con brand come Guess, Elisabetta Franchi e Pin Up Stars, oltre a calcare le passerelle degli eventi più importanti. Nel 2019 è stata scelta per ricoprire il ruolo di Madre Natura in una puntata di “Ciao Darwin”. Nonostante si sia trattato di una sola sera, la modella ha fatto breccia nel cuore di milioni di spettatori.

In seguito a “Ciao Darwin” si è affermata come la Bonas di Avanti un altro. Sara è una bellissima ragazza dal fisico scolpito e lo sguardo che potrebbe stregare chiunque: non è stato difficile conquistare gli spettatori, che hanno proprio perso la testa per lei. L’influencer ha un fascino incredibile ed una sensualità che gli utenti, sul web, non si sono certamente lasciati sfuggire.

Sara Croce, i suoi look lasciano tutti a bocca aperta

Oltre ad aver raggiunto la notorietà sul piccolo schermo, infatti, è riuscita a costruirsi un regno tutto suo sui social. In particolare su Instagram, dove interagisce quotidianamente con i followers condividendo foto da togliere il respiro. La modella, bionda e dagli occhi di ghiaccio, sa sempre come stuzzicare i fan e solamente nelle scorse ore ha lasciato tutti a bocca aperta.

In questi giorni Sara sta soggiornando in una fantastico resort in Marocco. Tra post e storie, sta portando anche i seguaci con sé nella sua avventura all’insegna del lusso e del relax. L’influencer si sta godendo a pieno la sua vacanza, come si può notare dagli scatti condivisi su Instagram. E mentre lei si diverte, i fan fanno fatica a mantenere la calma davanti alle sue foto hot.

A quanto pare la 24enne ha deciso di accontentare proprio tutti, apparendo tra le sue storie prima in costume – con una foto in cui il suo lato B è in bella mostra – e poi con indosso un elegante set bianco, caratterizzato da un top attillato (ad evidenziare il decolleté) ed una gonna lunga, che le danno proprio un’aria da dea. Questa volta ha voluto esagerare: d’altronde, un po’ per uno non ha mai fatto male a nessuno.