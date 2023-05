Tennis, bikini mozzafiato per la regina della spa: la pausa relax è sexy

Tennis, per la splendida giocatrice è arrivato il momento di prendersi una pausa relax: per l’occasione, ha sfoderato un bikini da togliere il respiro.

La giovane campionessa ha vissuto un periodo particolarmente intenso, raggiungendo un nuovo ed importante traguardo. Ora per la tennista romana è arrivato il momento di prendersi una meritata pausa all’insegna del relax: il video in bikini apparso tra le sue storie di Instagram ha lasciato tutti a bocca aperta.

La sua avventura nel mondo del tennis è iniziata quando aveva solo 5 anni. All’epoca, si è avvicinata allo sport seguendo le orme della madre, che per anni ha insegnato la disciplina. I primi risultati li ha raggiunti da giovanissima e al momento il suo sogno è entrare nei primi posti della classifica mondiale e sfidare le più grandi campionesse.

Vista la sua determinazione, il futuro le riserverà sicuramente ulteriori traguardi. E anche se per ora non si trova in cima al ranking, negli scorsi giorni si è guadagnata il titolo di tennista più affascinante di sempre. La meravigliosa Susanna Giovanardi, già in passato, si è era fatta notare per la sua bellezza irresistibile: nel 2019 è arrivata alla finalissima di Miss Italia, dove è stata addirittura paragonata alla leggendaria Sophia Loren.

Sebbene non si sia aggiudicata il trionfo del rinomato concorso di bellezza – vinto da Carolina Stramare – ha attirato l’attenzione del pubblico, rimasto stregato dal suo charme. Susanna è altra 1,80 ed è dotata di un fisico scolpito dalle curve da urlo. Dagli occhi di ghiaccio e i lineamenti che potremmo definire perfetti, la tennista si merita senza dubbio la fama di giocatrice più bella del mondo.

Tennis, la splendida Susanna Giovanardi torna ad infiammare i social

Su Instagram i suoi scatti mozzafiato l’hanno resa piuttosto popolare. A quanto pare, il tennis non è la sua unica passione. L’atleta è un’amante della moda e ha dimostrato di trovarsi molto a suo agio davanti all’obiettivo. Lo dimostrano i servizi fotografici in cui ha posato facendo stragi di cuori sul social.

Quest’ultimo periodo deve essere stato particolarmente intenso per lei, che ha fatto parlare molto di sé proprio per via del suo fascino. Così ha deciso di concedersi qualche momento di relax in una lussuosa spa insieme al fidanzato, l’attore Andrea Preti. Susanna, anche durante la giornata di riposo, ha continuato a tenere aggiornati i fan tramite le sue storie.

Questi ultimi non si sono certamente lasciati scappare il video in cui la tennista sfoggia il suo due pezzi prima di mostrare la meravigliosa spa. Il bikini le calza a pennello e le sue curve pericolose sono in bella mostra, per la gioia dei followers: la tennista più chiacchierata del momento è riuscita ancora una volta a fare colpo su tutti.