Sara Croce, un lato B troppo bello per essere vero: replica al vetriolo

Sara Croce, questa volta l’affascinante influencer e modella ha proprio deciso di esagerare: il suo lato B è troppo bello per essere vero.

Modella, influencer e volto di trasmissioni come “Ciao Darwin”, nei panni dell’incantevole Madre Natura, e “Avanti un Altro”, nel ruolo di Bonas. L’affascinante Sara Croce si è fatta strada nel mondo dello spettacolo lasciando gli spettatori a bocca aperta. Nelle scorse ore, su Instagram, ha mandato i fan in delirio con una foto assolutamente mozzafiato: impossibile resistere davanti ad un lato B simile.

Classe 1998, ha iniziato il suo percorso tra le fila di Miss Italia, dove si è classificata al quarto posto aggiudicandosi la fascia di Miss Miluna Lombardia e Miss Tricologia. Il concorso di bellezza le ha fatto da trampolino di lancio e non ci ha messo molto ad attirare l’attenzione dei brand e fotografi con cui ha iniziato a collaborare. Il successo, per lei, è arrivato quando, nel 2019, è stata selezionata per ricoprire il ruolo di Madre Natura.

Sebbene abbia partecipato ad una sola puntata della trasmissione “Ciao Darwin”, il suo incredibile fascino non è certamente passato inosservato: il pubblico è rimasto stregato dalla sua bellezza – per non parlare del suo fisico da urlo – e il suo seguito è aumentato notevolmente in poco tempo. L’anno successivo è entrata nel cast di “Avanti un altro”, nei panni dell’irresistibile Bonas.

La 24enne non si è limitata a fare breccia nel cuore degli spettatori. Anche sul web, infatti, gode di un grandissima popolarità. Il suo profilo Instagram conta un milione di followers, che ogni giorno delizia con le sue splendide foto. Impossibile non restare incantati davanti al suo viso delicato e i suoi occhi di ghiaccio. La modella può inoltre vantare un fisico scolpito, sul quale lavora costantemente, vista la sua passione per il fitness.

Sara Croce, il botta e risposta sotto all’ultimo e incantevole post

Ogni suo post viene inondato dall’affetto dei fan, che solamente qualche ora fa si sono rifatti gli occhi davanti ad uno scatto che chiamare hot è poco. La meravigliosa Sara, in questi giorni, è stata la protagonista di un servizio fotografico per il nuovo numero di Diva e Donna. L’influencer ha voluto condividere una foto tratta proprio dall’articolo appena uscito sul settimanale.

Sara ha posato con indosso bikini tigrato piuttosto mini, mettendo in bella mostra le sue curve pericolose. Il suo lato B, in particolare, ha mandato il web in delirio. Il post è stato inondato dai complimenti dei followers entusiasti di fronte ad uno spettacoli simile. Tuttavia – come spesso accade online – non sono mancate le critiche.

“Un lato B totalmente ricostruito” ha commento un utente, convinto che la modella sia ricorsa alla chirurgia estetica per accentuare le forme. Sara, da parte sua, ha deciso di rispondere alla provocazione: “Si, dalla palestra” sono state le sue parole, alle quali hanno fatto eco i fan, accusando l’user malizioso di essere, in realtà, solamente un invidioso.