Vanitosa Giorgia Rossi: longuette da albo d’oro

Vanitosa Giorgia Rossi: l’amata conduttrice di Dazn ha deciso di mettere l’umiltà da parte per qualche attimo. La foto postata su Instagram ha mandato i social in delirio.

La conduttrice e giornalista Giorgia Rossi sa sempre come attirare l’attenzione dei tifosi. L’amato volto di Dazn, su Instagram, ha deciso di lasciar perdere l’umiltà per qualche attimo, posando per una serie di foto che hanno mandato i social in delirio. Con un look simile, è impossibile resisterle.

Nel 2021 la conduttrice romana ha deciso di lasciare Mediaset, dopo otto anni di collaborazione, per passare a Dazn. Qui ha iniziato a dedicarsi alla conduzione dei pre e post-partita della Serie A, della UEFA Europa League e della Conference League. Per la splendida Giorgia Rossi non è stato difficile fare breccia nel cuore degli spettatori: grazie alla sua professionalità e al suo fascino, è riuscita a conquistare tutti.

Prima di Dazn, ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo sportivo a Sky e Rai Sport. La passione le è stata trasmessa dal padre e dal nonno, che l’hanno fatta avvicinare al calcio quando era solo una bambina. Nel 2013 è cominciata la sua esperienza con Mediaset, inizialmente come inviata per “Tiki Taka”. Successivamente è arrivata la volta di “Studio Sport”.

Nel 2018 è diventata il volto di “Pressing” e dei vari spin-off della trasmissione, tra cui “Aspettando Pressing” e “Pressing Serie A”. Nel corso degli anni, si è guadagnata la consacrazione affermandosi come una delle conduttrici sportive preferite dai tifosi, i quali ormai hanno perso la testa per lei.

Giorgia Rossi e quella gonna che ha conquistato il web

Giorgia ha una grande dedizione, che si unisce ad una bellezza che è impossibile non notare. Il suo fascino ha conquistato non solo il piccolo schermo ma anche il web: sui social, infatti, ha migliaia di seguaci. Questi ultimi la seguono ogni giorno nella sua quotidianità, tra lavoro e momenti di svago, venendo sempre aggiornati dalla stessa giornalista.

Nelle scorse ore, ha condiviso su Instagram una serie di meravigliose foto scattate prima delle riprese. “Vanit…A” ha commentato ironicamente nella didascalia del post, facendo riferimento sia alla sue pose che alla Serie A di cui si occupa su Dazn. Per un momento ha voluto mettere da parte l’umiltà e sfoderare tutto il suo charme.

Nello scatto sovrastante, è possibile vederla con indosso una gonna midi che le calza a pennello: la longuette mette in risalto il suo lato B, per la gioia dei fan, ed è abbinata ad una t-shirt a maniche lunghe semplice. Giorgia ha puntato su un outfit senza troppi fronzoli, eppure le foto postate sul social hanno scatenato subito l’entusiasmo dei followers, rimasti a bocca aperta davanti alle sue forme e alla sua bellezza.