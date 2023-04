Maignan o Donnarumma? L’ex Milan non ha dubbi: “Il francese ha fatto di più”

Chi è più forte fra Gigio Donnarumma e Mike Maignan? Per i milanisti, che con il nazionale italiano hanno un po’ il dente avvelenato, non c’è sfida: meglio Maignan. Ma cosa ne pensa un portiere ed ex Milan?

Mario Ielpo, ex portiere del Milan e oggi avvocato, è intervento a microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per esprimersi riguardo del confronto fra due dei più forti portieri in circolazione: Donnarumma e Maignan. Secondo l’ex Lazio e Milan, per decretare chi sia il più forte bisogna guardare alle carriere, ma non solo…

“Maignan o Donnarumma? Quando si parla di portieri del genere bisogna valutare bene le loro carriere“, ha esordito Ielpo, “ma per quello che abbiamo visto fin qui non c’è paragone. Maignan ha vinto due campionati, uno con il Lille e uno con il Milan, non con il Manchester City o il PSG. Ha fatto dei miracoli sportivi anche per le parate che ha fatto. Per me Maignan ha un carisma che Donnarumma non ha. Donnarumma è stato giudicato sempre in prospettiva, ma ha fatto a certi livelli solo un Europeo e un campionato con il Milan“.

Continuando a ragionare sulle qualità del portiere nato a Castellammare di Stabia, Ielpo ha commentato: “In Under 21 Gigio ha fatto molti errori come anche nel Paris Saint-Germain. Resta comunque un ottimo portiere. E può ancora migliorare. Magari in futuro sarà giudicato come un fuoriclasse, ma al momento Maignan ha fatto di più, almeno fin qui”.

Maignan meglio di Donnarumma, la sentenza dell’ex Milan Ielpo

“Maignan giocava in una squadra come il Lille che è un po’ una provinciale e non giocava in Nazionale“, ha continuato Ielpo. “Ora è titolare nella Francia e ha vinto anche un titolo con il Milan. Ha una personalità impressionante, come carisma mi viene in mente solo Ibrahimovic. Davvero: impressionante, ha un magnetismo notevole. Poi per fare certe parate serve anche fortuna, ma lui ha qualcosa di particolare”.

“In questo momento secondo me i tre migliori portieri al mondo sono Courtois, Maignan e poi forse ci metterei Donnarumma. Tutti i portieri oggi hanno una discontinuità che prima non c’era e che è dovuta al continuo giropalla a cui sono chiamati. Sono sempre fuori dai pali e dopo è difficile prendere le misure della porta con facilità. Hanno molti più alti e bassi rispetto a prima. Uno dei problemi per i quali Donnarumma spesso sbaglia è che spesso non sta, nel momento giusto, con i piedi piantati per terra“.

L’ex Milan ha parlato anche della sfida di ieri di Champions League fra Milan e Napoli: “L’azione del Milan ieri è stata arrembante, c’è stato un tocco strano di Brahim e Meret è rimasto spiazzato. Bennacer ha tirato molto forte. Si poteva parare ma era molto, molto difficile”.