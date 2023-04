Federica Pellegrini, c’era da aspettarselo: la foto in bikini scatena il caos

Federica Pellegrini, siamo alle solite: ancora una volta quel ritornello. Ecco qual è la foto finita nel mirino del popolo dei social.

Le mille (dis)avventure di Pechino Express non hanno certo spento la sua voglia di viaggiare. Anzi. Federica Pellegrini sta recuperando il tempo “perduto” come meglio può, tant’è che spesso e volentieri è in giro per il mondo alla scoperta di nuove destinazioni da sogno.

Stavolta con lei non c’è solo Matteo Giunta, ci sono anche i suoi genitori. L’allegra combriccola è partita alla volta della Sicilia per le vacanze pasquali e se la sta spassando alla grande tra sole, scorci paradisiaci e buon cibo. E i follower della Divina se la stanno spassando a loro volta, considerando che in questi giorni la campionessa di nuoto si è data alla pazza gioia postando contenuti a più non posso. Incluse alcune foto piuttosto piccantelle che hanno acceso, in men che non si dica, le fantasie dei suoi numerosi sostenitori.

La Pellegrini e il resto della ciurma hanno trovato in Sicilia un tempo meravigliosamente primaverile. Per questo motivo si sono concessi ben più di un bagno nella piscina con vista della struttura in cui soggiornano. Gli scatti in bikini, come facilmente intuibile, sono fioccati. Accompagnati, ma c’era da aspettarselo, dal solito ritornello. Quello contro il quale già una volta la Divina aveva inveito.

Federica Pellegrini e quel solito, noiosissimo, ritornello

Il messaggio, a quanto pare, non è stato recepito dal popolo dei social. Non si spiega, altrimenti, come mai in calce al suo post ci siano così tanti commenti a senso unico.

L’ultima foto postata dalla Pellegrini, quella nella quale sfoggia un delizioso bikini che le sta d’incanto, ha scatenato il caos su Instagram. Tantissimi utenti l’hanno commentata facendo riferimento al solito e presunto pancino sospetto, insinuando dunque che la campionessa sia in dolce attesa. Ed ignorando, forse, che dopo anni e anni di sacrifici e di rinunce, anche lei possa aver ceduto alle leccornie della terra in cui ha deciso di regalarsi qualche giorno di relax in compagnia della sua famiglia.

Lo sfogo di qualche mese fa, evidentemente, non ha sortito l’effetto sperato. “Mi viene chiesto spesso se diventerò madre – aveva detto in una storia su Instagram ai tempi del calice gate – e sto cominciando a trovarlo un po’ pesante. Sembra quasi che se non venissero mi debba sentire meno realizzata di quello che sono. Se devono arrivare bene – aveva concluso – se no la mia vita andrà avanti comunque“. Il messaggio, a quanto pare, non è stato recepito da tutti. E non possiamo escludere, a questo punto, che Federica lo riproponga.