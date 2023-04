Tennis, la fantasia galoppa: il selfie del ritorno ha già steso tutti

Tennis, una foto così era proprio quel che ci voleva per celebrare in grande stile il suo ritorno sui social: è davvero incantevole.

Chissà perché ha deciso di rimanere nell’ombra così a lungo. Di disattivare addirittura il suo account su Instagram e di eclissarsi completamente. Salvo poi ripensarci nei giorni scorsi, recuperare tutto e tornare in pompa magna sui social dopo un’assenza così lunga e per certi versi inspiegabile.

Fatto sta che per celebrare l’inizio della sua “seconda vita” online ha voluto fare le cose in grande. Ha difatti postato, a gran sorpresa, un selfie alla vecchia maniera. Quella che tanto piaceva ai suoi follower, estasiati dalla sua bellezza. Ha preso il suo smartphone e l’autoscatto allo specchio era già bello che pronto. Con il telefonino a coprire, rigorosamente, il suo volto. Come se davvero ci fosse bisogno di coprire quel viso angelico, quegli occhi magnetici e quel sorriso così dolce e spontaneo. Ma ha preferito focalizzarsi, evidentemente, sul corpo. Perfetto come sempre. Perfetto come quello di una modella, che è poi esattamente quello che è lei: una top model di fama internazionale.

Laura Margesin, è di lei che stiamo parlando, è finalmente tornata. La sua assenza dai social si è protratta per un paio di mesi ed è coincisa, guarda caso, con il momento in cui si è iniziato a parlare di lei in Italia con una certa insistenza. Lei viene dal Bel Paese, più precisamente dal Trentino Alto Adige, ma vive a Miami.

Tennis, corpo in primo piano: un selfie che è un capolavoro

Sì, proprio così: a Miami. Lì dove, fino a qualche giorno fa, è stato anche quello che, teoricamente, è il tennista che avrebbe perso la testa per lei, vale a dire Jannik Sinner.

I due giovani erano stati paparazzati insieme a Cortina prima della trasferta statunitense. E gira voce da allora che la splendida Laura, nata tra i monti come il numero 1 d’Italia, sia la sua nuova fiamma. Solo che non è dato sapere che ruolo abbia in tutto ciò Maria Braccini, che è stata a lungo fidanzata con il campione italiano. Si sono effettivamente lasciati, o la Margesin è per Sinner solo un’amica e nulla più?

Al momento, nessuno è ancora riuscito a sbrogliare questa intricatissima matassa. Di certo c’è solo, ora come ora, che Laura è assolutamente incantevole. E che non ci stupirebbe affatto se venisse confermato che sì, il re del tennis azzurro è follemente innamorato di lei e che ha deciso di voltare pagina dopo la storia, effettivamente un po’ tormentata, con la bionda dalle curve d’oro che per anni è stata la sua dolce metà.