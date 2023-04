Napoli steso dal Milan: “Un ko che fa bene alla squadra”

Una sconfitta inattesa incupisce il Napoli nel momento più delicato della stagione: il Milan ha inflitto alla squadra di Spalletti un ko che può valere da monito: vietato sentirsi già vincitori.

Emanuele Gamba, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per commentare il pesante ko del Napoli allo stadio Maradona contro il Milan di Pioli. “Mi aspettavo la sconfitta del Napoli, ma non di queste dimensioni“, ha detto il giornalista. “Mi aspettavo anche la sconfitta con la Lazio“.

“Gli azzurri giustamente hanno allentato la tensione perché hanno già vinto il campionato, ma non credo questo ko del Napoli avrà delle conseguenze a meno che non si entri in una spirale negativa a ora del tutto impossibile. Questa sconfitta le farà bene, alzerà il livello di attenzione“, ha proseguito il giornalista della Repubblica.

Secondo Gamba Spalletti aveva previsto tutto. “Il mister aveva ragione ieri: tutti abbiamo pensato a un buon sorteggio per il Napoli, mentre questo ko farà rialzare l’attenzione. Il Napoli ha una rosa molto lunga e calciatori di grande personalità, sarà sufficiente gestire il vantaggio per arrivare al traguardo. Spalletti è diverso dalle stagioni passate, più consapevole ma soprattutto più capace di trasmettere e ricevere sensazioni dalla squadra. Mi sembra connesso con il gruppo e non sempre è successo. Se ci entri in sintonia, cresci, ma non è facile. A Napoli è successo. L’errore è stato affrontare questa partita con l’11 migliore, doveva far rifiatare qualcuno. Doveva investire meno su questa gara, la squadra non era preparata perché le gare dopo la sosta sono sempre difficili”.

Napoli: il ko contro il Milan non fa troppa paura

Secondo Gamba, dunque, il Napoli è ancora favorito sui rossoneri in Champions League. Riguardo al campionato, poi, non dovrebbero esserci problemi di gestione. Mentre per il secondo posto il giornalista punta sulla Lazio. “Le parole di Sarri sono state un messaggio d’amore e di distensione nei confronti della Lazio a prescindere da Tare, non ha messo nessun veto nei confronti del direttore sportivo. L’allenatore non è mai contento del ds nel calcio e viceversa. Il programma a lunga scadenza della Lazio è interessante, davanti ha una sola squadra e non ci sono tanti sbocchi per la crescita. Sarri evidentemente crede in questa squadra”.

Si avvicina a un piazzamento in Champions anche la Juve, che però ha comunque fatto meno di quello che avrebbe potuto. “Sulla Juventus il giudizio è la sufficienza e nulla più. La Juventus con l’Inter è la rosa più forte del campionato, come testimoniato dal monte ingaggi, dal budget e dal livello dei calciatori. Tirando i conti, la Juventus sta nella posizione in classifica in cui doveva stare, il giudizio era fortemente negativo per la prima parte di stagione, non dimentichiamo il cammino in Champions League. Questa per la Juventus è la normalità, al netto di infortuni”.

Infine un commento sulla crisi nerazzurra: “Tra Inzaghi e la squadra c’è stanchezza reciproca. Quando una squadra prova sempre le stesse cose, fa sempre le stesse sostituzioni e le stesse esercitazioni, si stufa. L’Inter ha perso gare che doveva vincere a occhi chiusi, sono state le partite affrontate con noia, distacco e supponenza“.