Cristiano Ronaldo e Georgina senza freni: la storia piccante accende il web

Cristiano Ronaldo, così Georgina Rodriguez ha rivelato un dettaglio molto piccante della loro relazione davanti alle telecamere di Netflix.

Si sono conosciuti nel 2016. Lui la vide in una boutique e si mise in testa di conquistarla. Ci riuscì, ma non fu facile. Perché a Georgina Rodriguez non interessava quanto gonfio fosse il suo portafoglio e quanto popolare fosse quel ragazzo dal sorriso smagliante. Voleva capire, più che altro, chi realmente si nascondesse dietro la corazza da personaggio del jet-set.

Quello che trovò le piacque. Le piacque talmente tanto che oggi lei e Cristiano Ronaldo sono una delle coppie più affiatate del panorama internazionale. Hanno messo in piedi una bellissima famiglia “allargata” – non tutti e 5 i figli che crescono sono nati dal loro amore – e sono complici in tutto e per tutto. E lei non è solo la wag più caliente al mondo, la compagna di un calciatore che i club hanno ricoperto d’oro. Georgina è riuscita nella difficilissima impresa di emanciparsi dall’immagine dell’uomo che le sta accanto, ritagliandosi uno spazio tutto suo.

Basti dire che Netflix ha ben pensato di produrre una serie televisiva interamente incentrata su di lei, dal titolo Yo soy Georgina. Attraverso gli episodi, presenti sulla nota piattaforma di contenuti streaming, abbiamo avuto la possibilità di conoscerla meglio. Di spiare la sua vita da una posizione privilegiata, di scoprire cosa realmente si provi ad essere così famosa e così ricca.

Cristiano Ronaldo, Georgina e quella volta alle terme

E siamo anche venuti a conoscenza, per la verità, di dettagli molto succulenti a proposito della storia d’amore con CR7. Come quello che si è lasciata sfuggire, appunto, in una delle puntate della seconda stagione, da poco sbarcata online, della serie Netflix.

Le telecamere l’hanno ripresa mentre era a cena con gli amici e si è lasciata andare, cosa assai strana per un tipo riservato come lei, ad un racconto molto piccante. Le è stato chiesto come riuscisse ad evitare di bagnarsi le braccia dopo essersi sottoposta ad un nuovo tatuaggio, ed è stato in quel momento che ha tirato fuori un aneddoto ad alta temperatura.

Ha raccontato loro di quando, dopo un tattoo, Cristiano insistette per andare alle terme. E di come proprio lì, nell’atmosfera rilassante della piscina, abbiano fatto l’amore. Lei con le braccia alzate, naturalmente, onde evitare che il tatuaggio nuovo di zecca si rovinasse a contatto con l’acqua. Quando la Rodriguez si è resa conto di cosa aveva detto, è parsa visibilmente imbarazzata. Ma la frittata, ormai, era fatta.