Esonero Inzaghi, la profezia di Galetti: “Conceição più di Conte”

Pare che Sergio Conceição stia meditando di rassegnare le dimissioni come allenatore del Porto, e crescono così le voci su un suo possibile approdo all’Inter; per il post-Inzaghi si parla anche di Antonio Conte e Thiago Motta.

Rudy Galetti, giornalista di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per commentare le ultime voci di mercato, soprattutto inerenti gli allenatori. Tante sono le voci, concentrate ovviamente sulle panchine attualmente più in bilico: quella dell’Inter e quella del Milan.

“L’Inter potrà cambiare e fare una sorta di rivoluzione, partendo dalla guida tecnica. Alcune caratteristiche di Inzaghi non fanno impazzire i dirigenti dell’Inter. Si parla di Motta, De Zerbi, Conceição, Conte… Il profilo di Conceição viene valutato con interesse. Lo vedo in vantaggio rispetto a Conte, che lascerà il Tottenham. Mourinho, con garanzie economiche da parte della dirigenza, potrebbe restare alla Roma. Thiago Motta è un profilo pronto, è maturato, come capita a tutti. Trasmette alla squadra convinzioni come certificato dalla partita contro l’Inter in cui ha meritato di vincere. Poi ovviamente dovrà confrontarsi con i grandi giocatori”.

Riguardo l’Inter gira anche voce di un possibile interesse per Retegui. “Sì, l’Inter lo segue… Retegui ha una buona esperienza, ma va tenuto in considerazione l’esempio di De Ketelaere. Calati nella Serie A, i giocatori devono essere rivalutati. Il nostro è un calcio completamente diverso anche rispetto alla Premier League. Vedremo se potrà andare all’Inter. Credo che ci sia la volontà di continuare con Dzeko, che quest’anno è stato l’attaccante più continuo. Lukaku ha un destino abbastanza segnato, è giusto lasciare uno spiraglio perché mancano ancora due mesi. Per confermarsi, però, dovrebbe lasciare un segno evidente. Il prestito è annuale, le parole di Marotta sono uno stimolo per il calciatore che deve fare di più”.

Conceição o Conte al posto di Inzaghi: “Il portoghese sembra in vantaggio…“

L’intervistato ha poi confermato le voci che vogliono Conceição vicino a dimettersi dal Porto. La separazione dovrebbe però essere sicura solo alla fine dell’anno. L’ex Lazio, Parma e Inter piacerebbe anche al Milan. Ma per i rossoneri sono più alte le possibilità di una permanenza di Pioli. “La dirigenza voleva fare un passo in avanti dopo la passata stagione andando a competere con convinzione in Champions League. In virtù di ciò, Pioli non rischia anche perché tutti sanno che, puntando sulla Champions, perdi qualcosa in Serie A“.

“Rischierebbe qualcosa nel caso in cui si dovessero andare a rivedere anche le figure dirigenziali“, ha continuato Galetti. “Per la corsa Champions vedo la Lazio favorita perché non ha le coppe. Potrebbero avere uno sprint Milan e Inter, ma attenzione anche all’Atalanta che in Primavera ha sempre dei grandi momenti”.

C’è anche la Juve, che però potrebbe perdere la Champions per interdizione. E senza Champions, Rabiot non rinnoverebbe. “C’è pure che dieci milioni per Rabiot sono tanti. La sua è una richiesta elevata anche per la situazione economica in casa Juventus. Dipenderà tutto dal futuro del club, il calciatore in estate era con le valigie pronte, direzione Premier League. Difficile vederlo ancora in bianconero”.