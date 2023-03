WhatsApp, le immagini più belle per la Festa del papà

WhatsApp, ecco le immagini perfette per fare i migliori auguri ai vostri padri. La Festa del papà si fa sempre più vicina e, in questo modo, sarete sicuri di sorprenderli.

La festa del papà si fa sempre più vicina: si tratta di un’occasione perfetta per passare una giornata con i propri genitori e mostrare apprezzamento per ciò che hanno fatto e continuano a fare quotidianamente per noi. La festività ha l’intento di celebrare i padri in tutto il mondo e puntare l’attenzione sull’importanza del loro ruolo. In questo articolo vi daremo alcuni consigli per fare i migliori auguri su WhatsApp.

La festività affonda le sue origini nell’epoca medievale. Nei Paesi cattolici, infatti, si usava celebrare i padri ogni 19 marzo, giorno di San Giuseppe. Quest’ultimo è noto per essere il padre adottivo di Gesù. Tuttavia il culto del santo ha perso rilevanza col passare del tempo. Nel 1871 è tornato in auge, quando la Chiesa Cattolica ha deciso di proclamare San Giuseppe protettore di ogni padre, oltre che patrono della Chiesa Universale.

Il santo è stato innalzato a vero e proprio modello di figura paterna: attento e previdente, fedele alla famiglia e pronto a dare tutto il suo amore ai figli. Oggi la festa intende proprio celebrare la paternità e il ruolo esercitato dai padri. In Italia la giornata cade ogni 19 marzo seguendo la tradizione religiosa. Lo stesso vale per i Paesi come Spagna, Portogallo, Croazia e Bolivia. Ma la data, generalmente, cambia nelle diverse parti del mondo.

WhatsApp, auguri al papà migliore di sempre

Sorprendere il proprio papà con una dedica di auguri potrebbe essere una bella idea in una giornata simile. Magari facendogli sapere quanto gli volete bene e che, per voi, è il migliore in assoluto. L’immagine che vi proponiamo potrebbe essere l’ideale: semplice e dal messaggio chiaro, il quale verrà sicuramente apprezzato da vostro padre e potrebbe addirittura farlo emozionare.

Il supereroe della famiglia

I padri vengono spesso paragonati a dei veri supereroi, in particolare quando siamo più piccoli e li vediamo come i nostri modelli: sono le persone con cui giochiamo e che ogni giorno riescono a farci sorridere, ma che allo stesso tempo sarebbero disposti a sacrificarsi per il nostro bene. Per questo motivo la seconda immagine che vi consigliamo è un simpatico disegno che rappresenta un padre in versione Superman.

Un legame speciale

Infine, l’immagine che più riscalderà il cuore non solo a vostro padre ma anche a voi: la “mini” mano di un bambino poggiata su quella più grande del genitore rappresenta a pieno il legame speciale che ci unisce a coloro che ci hanno dato la vita e che più di chiunque altro hanno assistito alla nostra crescita.

Insomma, le possibilità di scelta sono diverse e, qualsiasi sceglierete, di sicuro a vostro padre farà piacere ricevere un messaggio di auguri e sapere che gli volete bene. Ora sta a voi decidere l’immagine che più pensate si possa addire agli auguri.