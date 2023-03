Tennis, lo specchio ha sentenziato: in bikini è lei la più sexy del reame

Tennis, lo specchio ha sentenziato: non c’è nulla da fare per la concorrenza. La più sexy del reame è lei.

Sui social la giocatrice non è nuova alle foto in bikini: il suo fisico mozzafiato ha fatto breccia nel cuore dei tifosi mandandoli in più occasioni in delirio. Questa volta si è voluto spingere oltre, con un selfie davanti allo specchio che ha infiammato il web. Ormai il primato di tennista più sexy le appartiene.

Nel corso della sua carriera si è aggiudica la vittoria di 9 titoli WTA, tra cui spicca il trionfo in doppio misto a Wimbledon insieme al collega finlandese Henri Kontinen nel 2016, il suo traguardo più importante. Nel 2019 ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 39. Mentre attualmente è al 140esimo posto.

La tennista britannica Heather Watson si è fatta conoscere per il suo talento in tutto il mondo affermandosi come la miglior giocatrice proveniente dalle Isola del Canale. Ha iniziato a praticare tennis a 7 anni e all’età di 12 anni è entrata nella Bollettieri Academy. La sua carriera è iniziata nel 2008, anno in cui è arrivata ai quarti di finali del torneo di Wimbledon del 2008.

Da allora si è fatta strada nel settore guadagnandosi le simpatie dei tifosi, che è riuscita a conquistare anche grazie al suo fascino. L’atleta dalla pelle bruna ha un fisico mozzafiato che, come affermato in precedenza, non ha certamente paura di mettere in mostra.

Tennis, Heather Watson in posa davanti allo specchio fa una strage di cuori

Sul suo profilo Instagram – seguito da oltre 120 mila persone – gli scatti sul campo si alternano a quelli in cui sfoggia tutta la sua bellezza. Che stia indossando un abito elegante nel corso di una serata con le amiche o che sia al mare in costume, Heather è dotato di un fascino che non passa certamente inosservato.

Recentemente ha deciso di esagerare con un selfie a dir poco hot. La foto è stata scattata dalla stessa giocatrice, in posa di fronte ad uno specchio. La splendida Heather indossa solamente un bikini. I suoi fan si sono potuti rifare gli occhi davanti a tanta bellezza. Il due pezzi è microscopico ed esalta le sue forme in pieno.

Il viso dell’atleta è nascosto dietro al cellulare, mentre la sua mise è completata da un capello di paglia. I followers hanno gradito molto la foto, com’è possibile immaginare, e non si sono certamente trattenuti con i complimenti. Heather ha fatto colpo su tutti: la tennista in costume è sicuramente una delle più affascinanti.