Superenalotto, gioca solo quando è in ferie: ha sbancato con 2 schedine

Superenalotto: gioca solamente quando va in vacanza e ha piazzato una doppia schedina vincente. Vincita riscossa.

Una scelta controcorrente forse, fatta di regole ferree, di quelle che non si devono per nessuna ragione al mondo contraddire. Una di queste è quella di giocare solamente quando si va in vacanza, per staccare dalla routine quotidiana del lavoro e per sognare un pochettino. Perché poi il bello del gioco, quando ovviamente si gioca solo per passatempo, è questo: riuscire a sognare, immaginando una grossa vincita.

E così è stato per una donna che da 10 anni vive in Italia e che ha raccontato la sua storia ad Agimeg.it. Una storia fatta di sacrifici, di quelli veri, una storia lontana dalla famiglia che vive in un altro Paese. La donna in questione prima di andare in vacanza lo scorso mese di gennaio per qualche giorno si è fermata ad Asti in Piemonte e ha giocato due schedine del Superenalotto, immaginando di riuscire a piazzare il colpo. Alla fine questo colpo è riuscito visto che quella giocata ha piazzato due punti 5 che le hanno permesso di portare a casa la bellezza di 165.108,10 euro. Una somma che aiuterà. Ecco come l’ha raccontata.

Superenalotto, ecco la storia della donna che ha vinto

“Elena è sposata e, dopo le difficoltà legate alla pandemia, è riuscita a trovare lavoro nel settore dell’edilizia due anni fa. Conciliare il duro lavoro con la famiglia e gli affetti lontani dall’Italia non è affatto semplice ma Elena è una donna determinata e allenata ai sacrifici, che affronta sempre con il sorriso sulle labbra. Una vita, la sua, impostata sulle regole applicate sia nell’ambito familiare e professionale, ma anche nell’approccio al gioco”. Così spiega la donna la sua vita. Elena, ovviamente, è un nome di fantasia.

E poi ovviamente racconta quello che vi abbiamo detto prima: che gioca solamente in alcuni momenti particolari della sua vita, quando il giorno dopo non si deve alzare presto dal letto per andare a faticare.

“Non ci credevo, e quando ho capito di aver vinto sono rimasta scioccata – ha detto ancora – e, all’inizio, pensavo solamente di averlo inventato nella mia testa perché il mio sogno era quello di comprare una casa più grande. La verità e la gioia immensa sono arrivate quando ho condiviso la vincita con mio marito, una zia e cugine che vivono lontano. E a quel punto ho pianto tutta la sera!”. Quella casa che adesso comprerà sicuramente. E con quei soldi farà un’altra cosa: “Aiuterò i miei parenti, sono sicura che anche loro avrebbero fatto lo stesso con me“.