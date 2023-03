Emma Raducanu, che trasformazione: il vedo non vedo che non ti aspetti

Emma Raducanu non è più la ragazzina acqua e sapone che ha vinto lo Us Open. E questo scatto supersexy lo conferma.

Era tutto pronto. I fan già in prima linea per riservarle un’accoglienza che fosse il più calorosa possibile. Lei, impaziente di tornare in campo dopo la lunga pausa che ha avuto inizio all’indomani dell’Australian Open.

Ma non era ancora, evidentemente, il suo momento. La tonsillite ha costretto Emma Raducanu a rivedere i suoi piani e a cancellarsi, a tabellone appena estratto, dall’ATX Open. L’ennesima beffa in una stagione in cui, pur essendo iniziata, ha già avuto diversi alti e bassi. Fortuna che è forte, la campionessa dello Us Open 2021. Che l’energia per rialzarsi, tanta è la voglia di emergere e di scalare nuovamente il ranking Wta, la riesce sempre a trovare in qualche modo.

E la troverà anche stavolta, di sicuro, agguerrita com’è. Non è più la ragazzina inesperta ed acqua e sapone che a New York, un anno e mezzo fa, ha stupito tutti partendo dalle qualificazioni e vincendo, contro ogni pronostico possibile e immaginabile, l’ultimo Slam dell’anno. È cresciuta, la piccola Emma. Mentalmente, quello è poco ma sicuro, ma anche fisicamente. L’ultimo scatto comparso sul suo profilo Instagram, d’altra parte, ne è la prova lampante.

Emma Raducanu splendida in Dior: trasparenze con vista sull’intimo

Intanto la tennista britannica non si dedica più, come in precedenza, solo ed esclusivamente al tennis. Ora è una star e, in quanto tale, ha le mani in pasta un po’ dappertutto.

Ha sfondato nel mondo della moda, tanto per cominciare, come si evince chiaramente dal fatto che molti brand di fama mondiale l’abbiano assoldata come testimonial e ambasciatrice. Dior la veste nelle occasioni speciali e Tiffany, invece, contribuisce a farla brillare di luce propria. Non che ne abbia bisogno, intendiamoci. Emma è di una bellezza folgorante ed è luminosa già di suo, ma con quei gioielli addosso è assolutamente irresistibile.

Così come irresistibile era qualche giorno fa quando, in occasione di uno shooting, ha sfoggiato un delizioso completino firmato Dior. Una mise insolita per lei, che continua a preferire lo stile sporty, ed incredibilmente sexy. La Raducanu indossa, negli scatti circolati sui social, un twin set delizioso. Il bolerino color oro è trasparente e lo è anche, per la verità, il minuscolo top che indossa sotto il giacchino. Un vedo non vedo con vista sull’intimo che, manco a dirlo, ha fatto impazzire i fan. Un ottimo modo per consolarsi in attesa che arrivino notizie migliori di quella circolata ieri e che giunga l’ora, finalmente, del suo ritorno in campo.