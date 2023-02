Inter-Porto, il futuro di Conceiçao è già scritto: “Presto allenerà in Italia”

Stasera Simone Inzaghi affronterà il suo ex compagno di squadra alla Lazio Sergio Conceiçao per l’andata degli ottavi di Champions. L’allenatore portoghese è ormai stimato in tutta Europa e in molti credono che presto potrebbe tornare in Italia.

Il giornalista di Record, Bruno Fernandes, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch TvPlay per parlare di Inter-Porto e del futuro di Conceiçao.

“Conceiçao sta molto bene al Porto e ha un rapporto forte con il club“, ha spiegato il giornalista. “Quest’anno c’è il Benfica che sta facendo una grande stagione, dunque il suo destino dipenderà molto da come finirà in campionato. Devo dire tra l’altro che il Porto è ancora in corsa per vincere il titolo nazionale e sta facendo benissimo in Champions League“.

C’è chi vede Conceiçao su una panchina italiana, magari quella dell’Inter. “Sicuramente l’allenatore ama l’Italia e sicuramente lo vedo ad allenare un domani nel campionato del vostro Paese“, ha detto Fernandes, “non so dirvi se questo accadrà l’anno prossimo o nelle prossime stagioni“.

“Ho visto qualche partita della squadra di Inzaghi nel corso di questa stagione“, ha argomentato ancora il giornalista. “Dell’Inter sinceramente bisogna temere Lukaku, uno degli attaccanti più forti in Europa. Invece, il Porto è pericoloso con i suoi uomini di maggior talento. Ovvero Taremi, Otavio e lo stesso Evanilson, che per me è uno degli attaccanti più forti in Portogallo. Il Milan ha tentato di prendere Otavio, ma non sono arrivati alla cifra richiesta dal Porto. Non sono andati vicini a chiudere, ma i due club hanno discusso per il calciatore senza arrivare a un accordo“.

Taremi, la stella di Conceiçao: “L’Inter deve temere l’iraniano“

Poi il giornalista ha parlato anche del futuro dello Special One: “Posso dirvi che Mourinho ha ricevuto l’offerta dalla federazione portoghese a dicembre. Non so dirvi precisamente sul futuro di Mourinho, ma siccome somiglio molto a Tiago Pinto, credo che l’allenatore sarà ancora della Roma“.

L’allenatore portoghese più corteggiato del momento, però, non è Mourinho, secondo il giornalista. Conceiçao sta facendo meglio e rappresenta una novità. Grazie a lui giocatori come l’iraniano Mehdi Taremi sono esplosi a livello internazionale. “Questo è l’ultimo anno di Taremi con il Porto, lui ha molto mercato in Premier. Tra le squadre in Serie A ci sono il Milan e la Roma a essere interessate. Tuttavia, credo che in questo momento storico la Premier abbia più appeal del campionato portoghese e del campionato italiano. Dunque, secondo il mio parere, la sua prossima destinazione potrebbe essere in Inghilterra“.

La gara fra Inzaghi e Conceiçao, secondo il giornalista sarà molto equilibrata: “Andiamo ad assistere a una partita equilibrata tra due squadre importanti. L’Inter è una grande squadra con una buona tradizione non solo in Italia ma anche in Champions League, poi dall’altra parte c’è il Porto che può dare molto fastidio alla squadra nerazzurra. Il Porto ovviamente parte leggermente sfavorito rispetto agli uomini di Simone Inzaghi, ma credo che tutto sommato questo sarà un quarto di finale equilibrato“.