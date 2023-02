Elodie, Diletta Leotta e quell’uscita a tre che infiammò il web

Elodie e Diletta Leotta con una semplice uscita a tre sono riuscite ad infiammare il web. La cantante e la conduttrice, amiche da diverso tempo, insieme hanno mandato i fan in delirio.

L’amicizia tra Elodie e Diletta Leotta non è certamente una novità. La cantante salita alla ribalta grazie alla partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi” e la conduttrice di Dazn si sono mostrate insieme in diverse occasioni. Ma è bastata un’uscita a tre per mandare il web in tilt.

I fan di Elodie e Diletta Leotta avranno ormai capito che le due sono unite da un bellissimo rapporto di amicizia. Non è passato molto tempo da quando l’amato volto di Dazn ha condiviso su Instagram una serie di scatti con la cantante dopo aver trascorso una serata con quest’ultima.

Entrambe hanno un notevole seguito sui social, dove ogni volta che appaiono insieme scatenato l’entusiasmo dei loro followers. Come accaduto la scorsa estate, quando hanno soggiornato in compagnia di altri amici in Puglia.

Sia Elodie che Diletta sono dotate di una bellezza che ha stregato i fan, rimasti a bocca aperta dopo averle viste in un’uscita a tre con un’altra meravigliosa collega nel mondo dello spettacolo, la showgirl Belen Rodriguez.

Diletta, Elodie e Belen: il super trio ha passato una serata in un locale di Milano insieme a Patrizia Griffini, PR di uno dei saloni Cotril, oltre che amica della conduttrice de “Le Iene” da diversi anni.

Elodie, Diletta Leotta e Belen Rodriguez: una visione per i fan

Per i loro followers, vederle tutte e tre è stato come un miraggio. In molti si sono chiesti in che modo sia nata la loro amicizia. Se Diletta ed Elodie si conoscono da molto tempo, la conduttrice appassionata di sport e Belen hanno avuto modo di lavorare insieme a Radio 105.

Diletta, infatti, si occupa della conduzione della trasmissione “105 Take Away” in coppia con Daniele Battaglia. In poco tempo le due hanno legato, rendendosi conto di essere molto in sintonia, anche fuori dall’ambito lavorativo.

Nel corso della serata le splendide amiche hanno sorpreso i fan condividendo una serie di video e foto insieme nei rispettivi profili Instagram. Una più bella dell’altra, sono apparse tutte molto unite.

Le tre dive, sorridenti e raggianti come sempre, si sono certamente divertite. I loro followers, davanti ad una visione simile, si sono sentiti come in un sogno: non capita tutti i giorni di vedere tre volti così amati allo stesso tavolo.